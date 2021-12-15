15 декабря 2021

Мэр Екатеринбурга отреагировал на возвращение барельефа Сталина

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Пресс-конференция Алексея Орлова по итогам 2021 года. Екатеринбург
Алексей Орлов предложил не политизировать вопрос Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов впервые высказался по поводу установки барельефа с изображением Иосифа Сталина на Окружном Доме Офицеров (ОДО). Он обратил внимание, что собственниками здания, на котором восстановили барельеф, является Минобороны РФ, и мэрия в процессе согласования этих работ не участвовала, передает корреспондент URA.RU.

«Каждая личность внесла свой вклад в историю государства, — сказал Орлов, высказывая личную позицию. — Да, широкие дискуссии о роли Сталина имеют место. Но все-таки в Великой Отечественной войне мы победили, когда руководителем государства был именно этот человек». Также мэр предложил не политизировать это вопрос: «Речь идет лишь о восстановлении исторического облика [Дома офицеров]».

Барельеф Сталина был установлен на ОДО 13 декабря. После чего среди жителей Екатеринбурга начались споры о необходимости установки мемориала. Позже появилась петиция с требованием снять барельеф с фасада здания.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов впервые высказался по поводу установки барельефа с изображением Иосифа Сталина на Окружном Доме Офицеров (ОДО). Он обратил внимание, что собственниками здания, на котором восстановили барельеф, является Минобороны РФ, и мэрия в процессе согласования этих работ не участвовала, передает корреспондент URA.RU. «Каждая личность внесла свой вклад в историю государства, — сказал Орлов, высказывая личную позицию. — Да, широкие дискуссии о роли Сталина имеют место. Но все-таки в Великой Отечественной войне мы победили, когда руководителем государства был именно этот человек». Также мэр предложил не политизировать это вопрос: «Речь идет лишь о восстановлении исторического облика [Дома офицеров]». Барельеф Сталина был установлен на ОДО 13 декабря. После чего среди жителей Екатеринбурга начались споры о необходимости установки мемориала. Позже появилась петиция с требованием снять барельеф с фасада здания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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