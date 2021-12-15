Мэр Екатеринбурга отреагировал на возвращение барельефа Сталина

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов впервые высказался по поводу установки барельефа с изображением Иосифа Сталина на Окружном Доме Офицеров (ОДО). Он обратил внимание, что собственниками здания, на котором восстановили барельеф, является Минобороны РФ, и мэрия в процессе согласования этих работ не участвовала, передает корреспондент URA.RU.
«Каждая личность внесла свой вклад в историю государства, — сказал Орлов, высказывая личную позицию. — Да, широкие дискуссии о роли Сталина имеют место. Но все-таки в Великой Отечественной войне мы победили, когда руководителем государства был именно этот человек». Также мэр предложил не политизировать это вопрос: «Речь идет лишь о восстановлении исторического облика [Дома офицеров]».
Барельеф Сталина был установлен на ОДО 13 декабря. После чего среди жителей Екатеринбурга начались споры о необходимости установки мемориала. Позже появилась петиция с требованием снять барельеф с фасада здания.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов впервые высказался по поводу установки барельефа с изображением Иосифа Сталина на Окружном Доме Офицеров (ОДО). Он обратил внимание, что собственниками здания, на котором восстановили барельеф, является Минобороны РФ, и мэрия в процессе согласования этих работ не участвовала, передает корреспондент URA.RU. «Каждая личность внесла свой вклад в историю государства, — сказал Орлов, высказывая личную позицию. — Да, широкие дискуссии о роли Сталина имеют место. Но все-таки в Великой Отечественной войне мы победили, когда руководителем государства был именно этот человек». Также мэр предложил не политизировать это вопрос: «Речь идет лишь о восстановлении исторического облика [Дома офицеров]». Барельеф Сталина был установлен на ОДО 13 декабря. После чего среди жителей Екатеринбурга начались споры о необходимости установки мемориала. Позже появилась петиция с требованием снять барельеф с фасада здания.