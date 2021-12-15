Мэр Екатеринбурга отреагировал на возвращение барельефа Сталина

16 декабря 2021 в 13:55 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов предложил не политизировать вопрос Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов впервые высказался по поводу установки барельефа с изображением Иосифа Сталина на Окружном Доме Офицеров (ОДО). Он обратил внимание, что собственниками здания, на котором восстановили барельеф, является Минобороны РФ, и мэрия в процессе согласования этих работ не участвовала, передает корреспондент URA.RU. «Каждая личность внесла свой вклад в историю государства, — сказал Орлов, высказывая личную позицию. — Да, широкие дискуссии о роли Сталина имеют место. Но все-таки в Великой Отечественной войне мы победили, когда руководителем государства был именно этот человек». Также мэр предложил не политизировать это вопрос: «Речь идет лишь о восстановлении исторического облика [Дома офицеров]». Барельеф Сталина был установлен на ОДО 13 декабря. После чего среди жителей Екатеринбурга начались споры о необходимости установки мемориала. Позже появилась петиция с требованием снять барельеф с фасада здания. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов впервые высказался по поводу установки барельефа с изображением Иосифа Сталина на Окружном Доме Офицеров (ОДО). Он обратил внимание, что собственниками здания, на котором восстановили барельеф, является Минобороны РФ, и мэрия в процессе согласования этих работ не участвовала, передает корреспондент URA.RU. «Каждая личность внесла свой вклад в историю государства, — сказал Орлов, высказывая личную позицию. — Да, широкие дискуссии о роли Сталина имеют место. Но все-таки в Великой Отечественной войне мы победили, когда руководителем государства был именно этот человек». Также мэр предложил не политизировать это вопрос: «Речь идет лишь о восстановлении исторического облика [Дома офицеров]». Барельеф Сталина был установлен на ОДО 13 декабря. После чего среди жителей Екатеринбурга начались споры о необходимости установки мемориала. Позже появилась петиция с требованием снять барельеф с фасада здания.