Жители ХМАО винят в эвакуации школ ТГ-каналы, соцсети и интернет

Жители ХМАО винят влияние компьютерных игр в инциденте с эвакуацией школ Фото: Александр Константинов © URA.RU

После эвакуации школьников в Нефтеюганске жители региона стали винить влияние социальных сетей и компьютерных игр на психику детей. Пользователи соцсетей считают, что сообщения telegram-канала об угрозах взрыва в учебных заведениях оставил подросток. Своим мнением жители региона поделились в различных социальных сетях.

«Детки переиграют в компьютерные игры, а потом у них крыша едет», — написала Елена Васильева в социальных сетях. «Просто отрубить всем детям интернет и не будет таких игр», — написала Елена Панова в комментариях к одной из публикаций. «Это последствия компьютерных игр! Родители, смотрите во что играют ваши дети» — возмутилась Юлия Ибрагимова. «Нужно этот телеграм блокировать, эту площадку беспредела», — написал Рамиз Гусейнов.

Большинство жителей Нефтеюганска сошлись во мнении, что сообщение, из-за которого эвакуировали школы — это розыгрыш подростка. Несмотря на это, а также патрули полицейских в школах, некоторые родители опасаются отпускать детей в образовательные учреждения. «Уже хватила одного инцидента в Казани. Сама бы сейчас в школу не пошла и детей не пустила бы», — написал пользователь с нечитаемым ником.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске из-за анонимных угроз были эвакуированы три школы. Сообщение об этом было опубликовано в одном из telegram-каналов.