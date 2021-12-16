Силовики штурмовали главный в России офис лжеэлектриков. Схему мошенников вскрыло URA.RU

16 декабря 2021 в 16:19 Размер текста - 17 +

Полиция разгромила офис лжеэлектриков в Перми Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Перми полиция остановила работу офиса мошенников-электриков, которые несколько лет обманывали пенсионеров по всей стране, навязывая им установку копеечного оборудования за 30 000 — 40 000 рублей — методику обмана вскрыло URA.RU. По данным агентства, в столице Прикамья по адресу Подлесная, 3б располагался головной офис компании «Монтаж Сервис Плюс», от имени которой действовали сектанты-лжеэлектрики, передает корреспондент URA.RU c места событий. Как рассказали очевидцы событий, полиция проводила операцию при поддержке бойцов ОМОН. Из офиса компании, которая занимает в здании два этажа, изъяли всю документацию и оборудование. Кроме этого полиция изъяла у сотрудников смартфоны и ежедневники. «Полиция работала практически весь день 15 декабря. Приехали большим составом, с автоматическим оружием. Некоторые из сотрудников „Монтаж Сервис Плюс“ сильно перепугались, а одна из девушек даже спряталась в шкафу и просидела там четыре часа», — рассказал очевидец задержания. Сейчас все двери офиса секты лжеэлектриков в Перми опечатаны ГУ МВД по Пермскому краю. Надписи на печатях сообщают о прошедших следственных действиях. Кроме офиса «Монтаж Сервис Плюс», опломбированы двери в офисах компаний «Юрал Акторс Карс» и «Профи консалт», находящихся на том же этаже. Именно офис в Перми был основным в структуре организованной преступной группы, филиалы которой действовали также в Екатеринбурге и Калининграде, Свою деятельность мошенники скрывали под несколькими юридическими лицами, а на аренду офисных помещений не жалели средств Аналогичная операция во вторник, 14 декабря, была проведена в Екатеринбурге, где они работали несколько лет, обманывая пенсионеров под видом электриков, монтажников окон и газовиков. Там при поддержке бойцов ОМОН также действовали полицейские из Перми. Полиция также изъяла из офисов всю документацию, а у сотрудников описали телефоны и ежедневники. В настоящее время офисы компании в Екатеринбурге по адресу Блюхера, 58 также опечатаны. По данным источника URA.RU по фактам мошенничества уже возбуждено уголовное дело. Всех организаторов незаконного бизнеса задержали. На момент публикации получить официальный комментарий от пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю не удалось, официальный комментарий в данный момент готовят в МВД. Ранее URA.RU провело расследование о деятельности секты лжеэлектриков, которая уже несколько лет обманывает пенсионеров в Екатеринбурге, Перми и Калининграде. В одной только Свердловской области заработки мошенников составляют десятки миллионов рублей в год. Мошенники работали вполне официально под несколькими юридическими лицами, многие из которых удалось раскрыть URA.RU. В этом здании в Перми располагался главный офис преступной группы Максим Кимерлинг Мошенники-электрики действовали от имени компании «Монтаж Сервис Плюс» Максим Кимерлинг Все двери офиса опечатаны Максим Кимерлинг Опечатан офис мошенников Екатеринбурге Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Перми полиция остановила работу офиса мошенников-электриков, которые несколько лет обманывали пенсионеров по всей стране, навязывая им установку копеечного оборудования за 30 000 — 40 000 рублей — методику обмана вскрыло URA.RU. По данным агентства, в столице Прикамья по адресу Подлесная, 3б располагался головной офис компании «Монтаж Сервис Плюс», от имени которой действовали сектанты-лжеэлектрики, передает корреспондент URA.RU c места событий. Как рассказали очевидцы событий, полиция проводила операцию при поддержке бойцов ОМОН. Из офиса компании, которая занимает в здании два этажа, изъяли всю документацию и оборудование. Кроме этого полиция изъяла у сотрудников смартфоны и ежедневники. «Полиция работала практически весь день 15 декабря. Приехали большим составом, с автоматическим оружием. Некоторые из сотрудников „Монтаж Сервис Плюс“ сильно перепугались, а одна из девушек даже спряталась в шкафу и просидела там четыре часа», — рассказал очевидец задержания. Сейчас все двери офиса секты лжеэлектриков в Перми опечатаны ГУ МВД по Пермскому краю. Надписи на печатях сообщают о прошедших следственных действиях. Кроме офиса «Монтаж Сервис Плюс», опломбированы двери в офисах компаний «Юрал Акторс Карс» и «Профи консалт», находящихся на том же этаже. Именно офис в Перми был основным в структуре организованной преступной группы, филиалы которой действовали также в Екатеринбурге и Калининграде, Свою деятельность мошенники скрывали под несколькими юридическими лицами, а на аренду офисных помещений не жалели средств Аналогичная операция во вторник, 14 декабря, была проведена в Екатеринбурге, где они работали несколько лет, обманывая пенсионеров под видом электриков, монтажников окон и газовиков. Там при поддержке бойцов ОМОН также действовали полицейские из Перми. Полиция также изъяла из офисов всю документацию, а у сотрудников описали телефоны и ежедневники. В настоящее время офисы компании в Екатеринбурге по адресу Блюхера, 58 также опечатаны. По данным источника URA.RU по фактам мошенничества уже возбуждено уголовное дело. Всех организаторов незаконного бизнеса задержали. На момент публикации получить официальный комментарий от пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю не удалось, официальный комментарий в данный момент готовят в МВД. Ранее URA.RU провело расследование о деятельности секты лжеэлектриков, которая уже несколько лет обманывает пенсионеров в Екатеринбурге, Перми и Калининграде. В одной только Свердловской области заработки мошенников составляют десятки миллионов рублей в год. Мошенники работали вполне официально под несколькими юридическими лицами, многие из которых удалось раскрыть URA.RU.