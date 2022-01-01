01 января 2022

Какие изменения ждут владельцев жилья в 2022 году. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянам запретили остеклять балконы, а также могут поднять налоги Фото:

В 2022 году в России у владельцев недвижимости появляются новые права и обязанности. В частности, с 1 марта вступают в силу новые правила пользования жилыми помещениями, которые будут действовать следующие шесть лет. URA.RU собрало главные нововведения для владельцев жилья.

  • В течение 2022 года по всей России пройдет кадастровая оценка земельных участков. Она будет проведена вне зависимости от категории участка. Это, по мнению экспертов, может привести к существенному повышению уплачиваемых налогов на недвижимость;
  • Ряду владельцев квартир с 1 марта будет запрещено проводить обшивку, остекление и перепланировку балконов в многоквартирных домах без специального разрешения. Для нарушителей-физлиц штраф составит от 2 до 2,5 тысячи рублей, для юридических лиц и ИП — от 40 до 50 тысяч;
  • В Единый государственный реестр недвижимости с 1 февраля будут внесены сведения обо всех аварийных домах и квартирах. Без таких сведений покупатель рискует приобрести квартиру в аварийном доме по завышенной цене;
  • Физлицам не нужно будет сдавать декларации 3-НДФЛ при продаже недорогой недвижимости со сроком владения менее 3 лет. Речь идет о продаже жилого имущества на сумму до миллиона рублей, а иного имущества (транспорта, гаражей и прочее) — до 250 тысяч рублей;
  • Вступает в силу норма о снятии ограничения по размеру машино-места. Таким образом, максимальный размер не будет ограничен, а минимальный составит 5,3 на 2,5 метра;
  • Правила пользования жилыми помещениями распространятся не только на физических лиц, но и юридических лиц, а также ИП. Изменение вступит в силу с 1 марта и будут регулировать права и обязанности владельцев и нанимателей жилых помещений;
  • Владельцы земельных участков, используемых не по целевому назначению, будут лишены льготной налоговой ставки. Для данных граждан налоги могут вырасти в пять раз;
  • Наниматели жилья по социальному найму будут обязаны немедленно сообщать наймодателю о любых неисправностях жилого помещения или сантехники.

Ранее Верховный суд пришел к выводу, что братья и сестры не относятся к членам семьи собственника жилого помещения. Также Минстрой РФ предложил создать государственную информационную систему для арендодателей. В ней владельцы недвижимости будут регистрировать все договоры о сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест, а также проводить через нее все платежи.

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В 2022 году в России у владельцев недвижимости появляются новые права и обязанности. В частности, с 1 марта вступают в силу новые правила пользования жилыми помещениями, которые будут действовать следующие шесть лет. URA.RU собрало главные нововведения для владельцев жилья. Ранее Верховный суд пришел к выводу, что братья и сестры не относятся к членам семьи собственника жилого помещения. Также Минстрой РФ предложил создать государственную информационную систему для арендодателей. В ней владельцы недвижимости будут регистрировать все договоры о сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест, а также проводить через нее все платежи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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