Минстрой РФ анонсировал жесткую слежку за арендаторами жилья

Минстрой РФ предложил создать государственную информационную систему (ГИС) для арендодателей. В ней владельцы недвижимости будут регистрировать все договоры о сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест. Арендные платежи также будут проводиться через специальное онлайн-приложение.
«Владельцы квартир, апартаментов, машиномест и их арендаторы обязаны будут в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию об их сроках и размере платы в ГИС. Через эту систему и будут вестись все расчеты», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на законопроект Минстроя РФ, который находится в распоряжении издания.
Разработать ГИС президент РФ Владимир Путин поручил в конце августа 2021 года. Законопроект направили на согласование в профильные министерства и ведомства в ноябре. Свой ответ по нему уже дали Минюст и Росреестр. Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин выразил надежду, что законопроект рассмотрят в Госдуме в осеннюю сессию.
ГИС будет на 100% принадлежать государству. Оператором системы станет Минстрой РФ, уточнил Стасишин. С помощью нее государство планирует обелить стихийный рынок аренды жилья, из-за которого бюджет ежегодно недополучает 162 миллиарда рублей налогов. Создание ГИС позволит дополнительно собрать 62,8 миллиарда рублей в 2023—2025 годах.
Если арендодатель будет проводить расчет с арендатором вне государственной системы, то его ждет штраф. Для физических лиц он составит от 500 до 2 500 рублей, для юридических лиц — от 5 000 до 10 000 рублей. Наказание грозит и тем, кто откажется вносить информацию в ГИС или будет искажать данные. Для граждан это от 3 000 до 5 000 рублей, а для бизнеса — от 30 000 до 50 000 рублей.
Ранее Минфин РФ отказался ввести налоговый вычет за аренду жилья. С такой инициативой выступил Минстрой РФ. Но по словам замминистра финансов Алексея Сазанова, такой налоговый вычет негативно скажется на бюджетах регионов, передает RT.
Минстрой РФ предложил создать государственную информационную систему (ГИС) для арендодателей. В ней владельцы недвижимости будут регистрировать все договоры о сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест. Арендные платежи также будут проводиться через специальное онлайн-приложение. «Владельцы квартир, апартаментов, машиномест и их арендаторы обязаны будут в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию об их сроках и размере платы в ГИС. Через эту систему и будут вестись все расчеты», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на законопроект Минстроя РФ, который находится в распоряжении издания. Разработать ГИС президент РФ Владимир Путин поручил в конце августа 2021 года. Законопроект направили на согласование в профильные министерства и ведомства в ноябре. Свой ответ по нему уже дали Минюст и Росреестр. Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин выразил надежду, что законопроект рассмотрят в Госдуме в осеннюю сессию. ГИС будет на 100% принадлежать государству. Оператором системы станет Минстрой РФ, уточнил Стасишин. С помощью нее государство планирует обелить стихийный рынок аренды жилья, из-за которого бюджет ежегодно недополучает 162 миллиарда рублей налогов. Создание ГИС позволит дополнительно собрать 62,8 миллиарда рублей в 2023—2025 годах. Если арендодатель будет проводить расчет с арендатором вне государственной системы, то его ждет штраф. Для физических лиц он составит от 500 до 2 500 рублей, для юридических лиц — от 5 000 до 10 000 рублей. Наказание грозит и тем, кто откажется вносить информацию в ГИС или будет искажать данные. Для граждан это от 3 000 до 5 000 рублей, а для бизнеса — от 30 000 до 50 000 рублей. Ранее Минфин РФ отказался ввести налоговый вычет за аренду жилья. С такой инициативой выступил Минстрой РФ. Но по словам замминистра финансов Алексея Сазанова, такой налоговый вычет негативно скажется на бюджетах регионов, передает RT.