Минстрой РФ анонсировал жесткую слежку за арендаторами жилья

Все расчеты арендатора с арендодателем нужно будет проводить через государственное онлайн-приложение Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Минстрой РФ предложил создать государственную информационную систему (ГИС) для арендодателей. В ней владельцы недвижимости будут регистрировать все договоры о сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест. Арендные платежи также будут проводиться через специальное онлайн-приложение.

«Владельцы квартир, апартаментов, машиномест и их арендаторы обязаны будут в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию об их сроках и размере платы в ГИС. Через эту систему и будут вестись все расчеты», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на законопроект Минстроя РФ, который находится в распоряжении издания.

Разработать ГИС президент РФ Владимир Путин поручил в конце августа 2021 года. Законопроект направили на согласование в профильные министерства и ведомства в ноябре. Свой ответ по нему уже дали Минюст и Росреестр. Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин выразил надежду, что законопроект рассмотрят в Госдуме в осеннюю сессию.

ГИС будет на 100% принадлежать государству. Оператором системы станет Минстрой РФ, уточнил Стасишин. С помощью нее государство планирует обелить стихийный рынок аренды жилья, из-за которого бюджет ежегодно недополучает 162 миллиарда рублей налогов. Создание ГИС позволит дополнительно собрать 62,8 миллиарда рублей в 2023—2025 годах.

Если арендодатель будет проводить расчет с арендатором вне государственной системы, то его ждет штраф. Для физических лиц он составит от 500 до 2 500 рублей, для юридических лиц — от 5 000 до 10 000 рублей. Наказание грозит и тем, кто откажется вносить информацию в ГИС или будет искажать данные. Для граждан это от 3 000 до 5 000 рублей, а для бизнеса — от 30 000 до 50 000 рублей.

Ранее Минфин РФ отказался ввести налоговый вычет за аренду жилья. С такой инициативой выступил Минстрой РФ. Но по словам замминистра финансов Алексея Сазанова, такой налоговый вычет негативно скажется на бюджетах регионов, передает RT.