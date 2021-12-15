15 декабря 2021

В Челябинске займутся проспектом, из-за которого уволен вице-мэр

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Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, нечаев алексей
Министр Алексей Нечаев сообщил, что повторный ремонт моста начнется в следующем году Фото:

В Челябинске в 2022 году на Комсомольском проспекте будет проведен повторный ремонт. Будут учтены ошибки, из-за которых уволен вице-мэр Максим Куляшов. О создании рабочих групп для ремонта дороги заявил 16 декабря на выставке «Транспорт большого города. Дороги. Логистика» министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев.

«Со следующего года у нас будет организован штаб, куда войдут и представители ГИБДД, и администрация Челябинска. Я думаю, что те ошибки, которые мы совершили, они есть, мы будем анализировать и исправлять в следующем году, — сообщил в ходе выставки Нечаев.

Министр добавил, что все решения должны быть приняты проектировщиком: должна быть проектная работа, должен быть просчитан пассажиропоток. Есть моменты, о которых надо думать, надо анализировать эту ситуацию и в следующем году принимать решения.

За провал с проектом ремонта Комсомольского проспекта в Челябинске 15 декабря пост вице-мэра города покинул Максим Куляшов. Реконструкция проспекта вызвала шквал критики среди населения. Жители жалуются на образовавшиеся пробки, сотрудники ГИБДД сообщают об участившихся случаях ДТП. 8 декабря на прямой линии губернатор области Алексей Текслер также выразил недовольство ремонтом проспекта.

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В Челябинске в 2022 году на Комсомольском проспекте будет проведен повторный ремонт. Будут учтены ошибки, из-за которых уволен вице-мэр Максим Куляшов. О создании рабочих групп для ремонта дороги заявил 16 декабря на выставке «Транспорт большого города. Дороги. Логистика» министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев. «Со следующего года у нас будет организован штаб, куда войдут и представители ГИБДД, и администрация Челябинска. Я думаю, что те ошибки, которые мы совершили, они есть, мы будем анализировать и исправлять в следующем году, — сообщил в ходе выставки Нечаев. Министр добавил, что все решения должны быть приняты проектировщиком: должна быть проектная работа, должен быть просчитан пассажиропоток. Есть моменты, о которых надо думать, надо анализировать эту ситуацию и в следующем году принимать решения. За провал с проектом ремонта Комсомольского проспекта в Челябинске 15 декабря пост вице-мэра города покинул Максим Куляшов. Реконструкция проспекта вызвала шквал критики среди населения. Жители жалуются на образовавшиеся пробки, сотрудники ГИБДД сообщают об участившихся случаях ДТП. 8 декабря на прямой линии губернатор области Алексей Текслер также выразил недовольство ремонтом проспекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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