Полпред в УрФО Владимир Якушев рассказал о судьбе кредита на СШХ

Владимир Якушев заявил, что инфраструктурный кредит на СШХ был одобрен с оговорками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральный инфраструктурный кредит для ЯНАО на реализацию проекта Северного широтного хода (СШХ) был одобрен с оговорками. Об этом заявил полпред президента РФ по УрФО Владимир Якушев во время пресс-конференции. Трансляция велась на странице информационного агентства ТАСС в соцсети Facebook.

«Дважды проект защищался губернатором ЯНАО в штабе, который возглавляет Марат Хуснуллин. Защита прошла успешно, он одобрен. Там есть некая оговорка — должна быть сложена вся схема. Окончательно вопрос о выделении денежных средств будет принят тогда, когда все нюансы будут сняты и весь проект будет, скажем так, „упакован“. Надеюсь, эту работу мы в ближайшее время завершим на площадке федерального правительства», — сообщил Владимир Якушев.

Северный широтный ход разделен на два проекта, а именно на СШХ-1, который должен связать Надым и Салехард с переправой через Обь до станции «Обская» и СШХ-2 до порта Сабетта. Новая железная дорога должна разгрузить Транссиб и открыть дорогу для освоения полуострова Ямал.

«Не все представляют, что такое Северный широтный ход и какие перспективы он сегодня открывает для освоения Ямала. Он дает возможность получить доступ к кладовой нашей Арктики и нашего Ямальского полуострова. Открытие СШХ даст возможность отправлять через северную дорогу углеводороды, добываемые в ЯНАО, разгрузив Транссиб», — добавил полпред по УрФО.

Ранее URA.RU сообщало, что СШХ станет самым масштабным проектом для РЖД на несколько лет. Для его реализации будут созданы дополнительные мощности для хранения востребованных на проекте грузов.