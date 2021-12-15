Власти ЯНАО обсудили с РЖД ключевой транспортный проект

Строительство Северного широтного хода будет крупнейшим проектом в ближайшие несколько лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил с начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым подготовку к реализации проекта Северного широтного хода. Об этом сообщается на официальном сайте окружного правительства.

«В Салехарде состоялась рабочая встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова с начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым. На встрече обсудили подготовку к реализации Северного широтного хода (СШХ)», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам начальника СвЖД Ивана Колесникова, строительство Северного широтного хода будет крупнейшим проектом в ближайшие несколько лет. Для этого в ЯНАО планируется создание дополнительных мощностей для хранения грузов, которые будут востребованы для СШХ. Железная дорога станет ключевой для промышленно развитого региона Арктики и сократит доставку грузов в порты Балтийского моря.

«Обсуждение в правительстве России выходит на финишную прямую. В ближайшее время мы рассчитываем получить инфраструктурный кредит, который позволит нам приступить к строительству самой сложной части — моста через Обь. Северный широтный ход — ключевой инфраструктурный проект в российской Арктике. Он обеспечит вывоз большого объема грузов не только с территории нашего округа, но и из соседних регионов», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства.

Помимо этого, начальник СвЖД подвел предварительные итоги 2021 года. За это время в ЯНАО увеличился грузооборот с рекордным показанием погрузки в 15%. Так же в бюджет округа РЖД перечислит на 20% больше налогов чем в 2020 году.

Ранее URA.RU сообщало о встрече губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова с министром экономического развития Максимом Решетниковым для обсуждения строительства СШХ. Реализация мегапроекта поможет разгрузить южные транспортные магистрали.