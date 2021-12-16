Reuters: «Северный поток-2» не согласуют ближайшие полгода

Решение не зависит от немецкой стороны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Президент немецкой компании-регулятора проекта «Северный поток — 2» Bundesnetzagentur Йохен Хоманн заявил, что в ближайшее время газопровод не сертифицируют. Решение связано с немецким законодательством, требующим создания в Германии дочерней компании и не зависит от немецкой стороны.

«В первой половине (2022 года) не будет никаких решений. Это не в наших руках. Только Nord Stream AG принимает это решение», — цитирует Хоманна Reuters.

В проекте «Северный поток — 2» заявили, что они не могут прокомментировать детали процедуры и ее сроки. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что газопровод нельзя одобрить из-за несоответствия немецкому законодательству. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на отказ Германии ответил, что работа по соответствию немецким законам уже ведется.