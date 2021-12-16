Reuters: «Северный поток-2» не согласуют ближайшие полгода

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Решение не зависит от немецкой стороны Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Президент немецкой компании-регулятора проекта «Северный поток — 2» Bundesnetzagentur Йохен Хоманн заявил, что в ближайшее время газопровод не сертифицируют. Решение связано с немецким законодательством, требующим создания в Германии дочерней компании и не зависит от немецкой стороны.

«В первой половине (2022 года) не будет никаких решений. Это не в наших руках. Только Nord Stream AG принимает это решение», — цитирует Хоманна Reuters.

В проекте «Северный поток — 2» заявили, что они не могут прокомментировать детали процедуры и ее сроки. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что газопровод нельзя одобрить из-за несоответствия немецкому законодательству. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на отказ Германии ответил, что работа по соответствию немецким законам уже ведется.

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Президент немецкой компании-регулятора проекта «Северный поток — 2» Bundesnetzagentur Йохен Хоманн заявил, что в ближайшее время газопровод не сертифицируют. Решение связано с немецким законодательством, требующим создания в Германии дочерней компании и не зависит от немецкой стороны. «В первой половине (2022 года) не будет никаких решений. Это не в наших руках. Только Nord Stream AG принимает это решение», — цитирует Хоманна Reuters. В проекте «Северный поток — 2» заявили, что они не могут прокомментировать детали процедуры и ее сроки. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что газопровод нельзя одобрить из-за несоответствия немецкому законодательству. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на отказ Германии ответил, что работа по соответствию немецким законам уже ведется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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