Диетолог Гинзбург перечислил опасные продукты на новогоднем столе

В Новый год вредно следовать традициям с точки зрения диетологии, считает врач Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Традиционные новогодние салаты и нарезки являются вредными и даже опасными продуктами на новогоднем столе. Об этом URA.RU заявил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Часто мы делаем рыбную нарезку, мясную. Это либо избыточно соленое, либо избыточно жирное, либо избыточно сладкое, либо в том или ином сочетании три вещи вместе. Традиционные салаты, оливье, сельдь под шубой, мимоза, это избыток майонеза, много соли, много жира и очень много подсолнечного масла. [Рыбная нарезка] — обычно это избыток соли. [Мясная нарезка] — тоже вроде неплохо, но плюс к избытку соли еще добавляется избыток жира», — пояснил он в разговоре с агентством.

Также врач перечислил полезные продукты, которые можно добавить в свое новогоднее меню. «Это все овощи, зелень, овощные летние салаты, ржаной хлеб и фрукты. Не вдаваясь в какие-то детали, все остальное можно причислить к вредным», — заявил URA.RU диетолог.

Ранее диетологи Екатерина Кривцова и Наталья Лазуренко советовали россиянам заменить в традиционном новогоднем салате «Оливье» докторскую колбасу на мясо индейки, курицы либо раковыми шейками, а майонез сделать самостоятельно. Все это, по их словам, сделает блюдо легче и полезнее для организма.

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