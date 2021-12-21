Диетологи раскрыли рецепт полезного салата «Оливье»

Колбасу в «Оливье» можно заменить на мясо курицы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В традиционном новогоднем салате «Оливье» можно заменить докторскую колбасу на мясо индейки, курицы, либо раковых шеек, а майонез сделать самостоятельно. От добавления картофеля в салат можно отказаться. Все это сделает блюдо легче и полезнее для организма. Такие советы в разговоре с URA.RU дали профессор, врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова и врач-диетолог, терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко.

«Когда господин Оливье придумывал свой салат, он изначально закладывал в него, раковые шейки, майонез в виде соуса на основе сливочного масла и желтка яйца, который не имеет ничего общего с нынешним майонезом. В традиционном салате „Оливье“ не используется картошка. Салата можно делать на основе индейки, курицы либо раковых шеек, как это было задумано изначально. А майонезный соус сделать самостоятельно дома в блендере с добавлением лимонного сока», — поделилась Екатерина Кривцова.

С ней согласилась и диетолог Наталья Лазуренко. «В традиционном „Оливье“ можно заменить докторскую колбасу на мясо, или курицу. Майонез приготовить в домашних условиях, он будет полезней. Готовить салат желательно не в больших количествах, а порционно, зависимо от количества гостей. Важно, чтобы салат стоял не в открытом месте, иначе он начнет окисляться», — пояснила врач.

Кривцова также указала, что употребление продуктов по отдельности, не в салате, будет гораздо полезнее для здоровья. «Белки, жиры и углеводы совершенно по-разному метаболизируются. Отдельно съеденный картофель или раковая шейка наносит меньше вреда, чем комбинация с майонезом. Моно-продукты лучше, чем салаты», — уточнила диетолог.