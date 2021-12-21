Диетологи раскрыли рецепт полезного салата «Оливье»

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Сет за 700 рублей в ресторане Kitchen,
Колбасу в «Оливье» можно заменить на мясо курицы Фото:

В традиционном новогоднем салате «Оливье» можно заменить докторскую колбасу на мясо индейки, курицы, либо раковых шеек, а майонез сделать самостоятельно. От добавления картофеля в салат можно отказаться. Все это сделает блюдо легче и полезнее для организма. Такие советы в разговоре с URA.RU дали профессор, врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова и врач-диетолог, терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко.

«Когда господин Оливье придумывал свой салат, он изначально закладывал в него, раковые шейки, майонез в виде соуса на основе сливочного масла и желтка яйца, который не имеет ничего общего с нынешним майонезом. В традиционном салате „Оливье“ не используется картошка. Салата можно делать на основе индейки, курицы либо раковых шеек, как это было задумано изначально. А майонезный соус сделать самостоятельно дома в блендере с добавлением лимонного сока», — поделилась Екатерина Кривцова.

С ней согласилась и диетолог Наталья Лазуренко. «В традиционном „Оливье“ можно заменить докторскую колбасу на мясо, или курицу. Майонез приготовить в домашних условиях, он будет полезней. Готовить салат желательно не в больших количествах, а порционно, зависимо от количества гостей. Важно, чтобы салат стоял не в открытом месте, иначе он начнет окисляться», — пояснила врач.

Кривцова также указала, что употребление продуктов по отдельности, не в салате, будет гораздо полезнее для здоровья. «Белки, жиры и углеводы совершенно по-разному метаболизируются. Отдельно съеденный картофель или раковая шейка наносит меньше вреда, чем комбинация с майонезом. Моно-продукты лучше, чем салаты», — уточнила диетолог.

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В традиционном новогоднем салате «Оливье» можно заменить докторскую колбасу на мясо индейки, курицы, либо раковых шеек, а майонез сделать самостоятельно. От добавления картофеля в салат можно отказаться. Все это сделает блюдо легче и полезнее для организма. Такие советы в разговоре с URA.RU дали профессор, врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова и врач-диетолог, терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко. «Когда господин Оливье придумывал свой салат, он изначально закладывал в него, раковые шейки, майонез в виде соуса на основе сливочного масла и желтка яйца, который не имеет ничего общего с нынешним майонезом. В традиционном салате „Оливье“ не используется картошка. Салата можно делать на основе индейки, курицы либо раковых шеек, как это было задумано изначально. А майонезный соус сделать самостоятельно дома в блендере с добавлением лимонного сока», — поделилась Екатерина Кривцова. С ней согласилась и диетолог Наталья Лазуренко. «В традиционном „Оливье“ можно заменить докторскую колбасу на мясо, или курицу. Майонез приготовить в домашних условиях, он будет полезней. Готовить салат желательно не в больших количествах, а порционно, зависимо от количества гостей. Важно, чтобы салат стоял не в открытом месте, иначе он начнет окисляться», — пояснила врач. Кривцова также указала, что употребление продуктов по отдельности, не в салате, будет гораздо полезнее для здоровья. «Белки, жиры и углеводы совершенно по-разному метаболизируются. Отдельно съеденный картофель или раковая шейка наносит меньше вреда, чем комбинация с майонезом. Моно-продукты лучше, чем салаты», — уточнила диетолог.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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