Как пить алкоголь без вреда для организма. Советы диетологов

30 декабря 2021 в 19:02 Размер текста - 17 +

К разным видам алкоголя подойдут разные закуски, говорят врачи Фото: Денис Моргунов © URA.RU Алкоголь в новогоднюю ночь стоит начинать пить на сытый желудок, закусывая подходящими продуктами. Подробнее про эти правила URA.RU рассказали врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург и врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова. «К водке — малосольная и квашеная капуста подходит, винегрет идеально к водке, он обволакивает и замедляет скорость всасывания. Пища с точки зрения закуски должна быть не сильно соленой, но малосольные огурцы подходят, так как у них рассол будет обладать лечебным эффектом, у квашеной капусты так же. К вину закуски идеальные — это канапе с фруктами или сыром. К коньяку можно использовать иногда сыр, но на самом деле хороший коньяк ничем не запивают, не заедают. Коньяк подходит к столам, где есть белковые блюда — индейка, курица запеченная, рыба», — рассказала URA.RU Дианова. Гинзбург также посоветовал перед распитием алкогольных напитков плотно поесть. «Не нужно начинать трапезу с алкоголя. Надо, чтобы алкоголь был „позади еды“, тогда он не так быстро всасывается. Стимулируют всасывание алкоголя газированная вода, сладкие газированные напитки, сам газированный алкоголь быстро всасывается. Ускоряют всасывание [алкоголя] также сладкие десерты. Но главное правило — пить как можно медленнее», — посоветовал в разговоре с URA.RU Гинзбург. Ранее диетологи Ирина Писарева и Елена Щетинина назвали три главных правила рождественского стола: должно быть одно основное блюдо, минимум алкоголя, а порции лучше брать, используя «правило тарелок», когда едой полностью наполняется небольшое по форме блюдо. Также, по словам специалистов, не стоит смешивать между собой разного вида белки — рыбу, мясо, салат с яйцами, — так как это в итоге может плохо сказаться на желудочно-кишечном тракте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Алкоголь в новогоднюю ночь стоит начинать пить на сытый желудок, закусывая подходящими продуктами. Подробнее про эти правила URA.RU рассказали врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург и врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова. «К водке — малосольная и квашеная капуста подходит, винегрет идеально к водке, он обволакивает и замедляет скорость всасывания. Пища с точки зрения закуски должна быть не сильно соленой, но малосольные огурцы подходят, так как у них рассол будет обладать лечебным эффектом, у квашеной капусты так же. К вину закуски идеальные — это канапе с фруктами или сыром. К коньяку можно использовать иногда сыр, но на самом деле хороший коньяк ничем не запивают, не заедают. Коньяк подходит к столам, где есть белковые блюда — индейка, курица запеченная, рыба», — рассказала URA.RU Дианова. Гинзбург также посоветовал перед распитием алкогольных напитков плотно поесть. «Не нужно начинать трапезу с алкоголя. Надо, чтобы алкоголь был „позади еды“, тогда он не так быстро всасывается. Стимулируют всасывание алкоголя газированная вода, сладкие газированные напитки, сам газированный алкоголь быстро всасывается. Ускоряют всасывание [алкоголя] также сладкие десерты. Но главное правило — пить как можно медленнее», — посоветовал в разговоре с URA.RU Гинзбург. Ранее диетологи Ирина Писарева и Елена Щетинина назвали три главных правила рождественского стола: должно быть одно основное блюдо, минимум алкоголя, а порции лучше брать, используя «правило тарелок», когда едой полностью наполняется небольшое по форме блюдо. Также, по словам специалистов, не стоит смешивать между собой разного вида белки — рыбу, мясо, салат с яйцами, — так как это в итоге может плохо сказаться на желудочно-кишечном тракте.