Диетологи назвали 5 способов победить похмелье после праздников

01 января 2022 в 08:02 Размер текста - 17 +

На утро после Нового года важно отличить похмелье от более серьезных проблем со здоровьем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы победить похмелье, можно выпить чай с вареньем, принять теплую ванну или выпить рассол. Также необходимо серьезно поесть перед употреблением алкоголя и не смешивать спиртные напитки. Такими советами с URA.RU поделились руководитель лаборатории пищевой токсикологии НИИ питания РАМН Сергей Хотимченко, врач гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова и врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Обязательно надо до употребления алкоголя хорошо поесть. Желательно не употреблять жирную пищу и не смешивать алкоголь, ведь мы принимаем спиртное для хорошего настроения, а не для того, чтобы напиться. Также ни в коем случае нельзя опохмеляться — это вредно для организма», — поделился с агентством Хотимченко. «[Чтобы справиться с похмельем, нужно] попить сладенького чая с малиновым вареньем, побольше овощей, фруктов — того, что организм не отторгает, кашки овсяной, рисовой. Также нужны свежий воздух и теплая ванна для расслабления», — посоветовал Гинзбург в разговоре с URA.RU. Диетолог Дианова предложила выпить рассола от малосольных огурцов или квашеной капусты, чтобы победить ацидоз — нарушение кислотно-щелочного баланса. Гинзбург при этом предупредил, что есть случаи, когда с похмельем стоит справляться не самостоятельно, а с помощью врачей. «Если тебе действительно плохо, тошнит, повторяется рвота, сердце колотится, боли в сердце, не надо ничем лечиться — вызывай скорую. Потому что столько инфарктов под видом похмелья происходит», — предупредил он. Ранее диетологи раскрыли, как правильно пить алкоголь в новогоднюю ночь с наименьшими последствиями для организма. Главным правилом является употребление горячительных напитков на сытый желудок. Также крайне важно подобрать правильные закуски к разным видам алкоголя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чтобы победить похмелье, можно выпить чай с вареньем, принять теплую ванну или выпить рассол. Также необходимо серьезно поесть перед употреблением алкоголя и не смешивать спиртные напитки. Такими советами с URA.RU поделились руководитель лаборатории пищевой токсикологии НИИ питания РАМН Сергей Хотимченко, врач гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова и врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Обязательно надо до употребления алкоголя хорошо поесть. Желательно не употреблять жирную пищу и не смешивать алкоголь, ведь мы принимаем спиртное для хорошего настроения, а не для того, чтобы напиться. Также ни в коем случае нельзя опохмеляться — это вредно для организма», — поделился с агентством Хотимченко. «[Чтобы справиться с похмельем, нужно] попить сладенького чая с малиновым вареньем, побольше овощей, фруктов — того, что организм не отторгает, кашки овсяной, рисовой. Также нужны свежий воздух и теплая ванна для расслабления», — посоветовал Гинзбург в разговоре с URA.RU. Диетолог Дианова предложила выпить рассола от малосольных огурцов или квашеной капусты, чтобы победить ацидоз — нарушение кислотно-щелочного баланса. Гинзбург при этом предупредил, что есть случаи, когда с похмельем стоит справляться не самостоятельно, а с помощью врачей. «Если тебе действительно плохо, тошнит, повторяется рвота, сердце колотится, боли в сердце, не надо ничем лечиться — вызывай скорую. Потому что столько инфарктов под видом похмелья происходит», — предупредил он. Ранее диетологи раскрыли, как правильно пить алкоголь в новогоднюю ночь с наименьшими последствиями для организма. Главным правилом является употребление горячительных напитков на сытый желудок. Также крайне важно подобрать правильные закуски к разным видам алкоголя.