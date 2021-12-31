31 декабря 2021

Диетологи назвали 5 способов победить похмелье после праздников

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На утро после Нового года важно отличить похмелье от более серьезных проблем со здоровьем Фото:

Чтобы победить похмелье, можно выпить чай с вареньем, принять теплую ванну или выпить рассол. Также необходимо серьезно поесть перед употреблением алкоголя и не смешивать спиртные напитки. Такими советами с URA.RU поделились руководитель лаборатории пищевой токсикологии НИИ питания РАМН Сергей Хотимченко, врач гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова и врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Обязательно надо до употребления алкоголя хорошо поесть. Желательно не употреблять жирную пищу и не смешивать алкоголь, ведь мы принимаем спиртное для хорошего настроения, а не для того, чтобы напиться. Также ни в коем случае нельзя опохмеляться — это вредно для организма», — поделился с агентством Хотимченко.

«[Чтобы справиться с похмельем, нужно] попить сладенького чая с малиновым вареньем, побольше овощей, фруктов — того, что организм не отторгает, кашки овсяной, рисовой. Также нужны свежий воздух и теплая ванна для расслабления», — посоветовал Гинзбург в разговоре с URA.RU. Диетолог Дианова предложила выпить рассола от малосольных огурцов или квашеной капусты, чтобы победить ацидоз — нарушение кислотно-щелочного баланса.

Гинзбург при этом предупредил, что есть случаи, когда с похмельем стоит справляться не самостоятельно, а с помощью врачей. «Если тебе действительно плохо, тошнит, повторяется рвота, сердце колотится, боли в сердце, не надо ничем лечиться — вызывай скорую. Потому что столько инфарктов под видом похмелья происходит», — предупредил он.

Ранее диетологи раскрыли, как правильно пить алкоголь в новогоднюю ночь с наименьшими последствиями для организма. Главным правилом является употребление горячительных напитков на сытый желудок. Также крайне важно подобрать правильные закуски к разным видам алкоголя.

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Чтобы победить похмелье, можно выпить чай с вареньем, принять теплую ванну или выпить рассол. Также необходимо серьезно поесть перед употреблением алкоголя и не смешивать спиртные напитки. Такими советами с URA.RU поделились руководитель лаборатории пищевой токсикологии НИИ питания РАМН Сергей Хотимченко, врач гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова и врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Обязательно надо до употребления алкоголя хорошо поесть. Желательно не употреблять жирную пищу и не смешивать алкоголь, ведь мы принимаем спиртное для хорошего настроения, а не для того, чтобы напиться. Также ни в коем случае нельзя опохмеляться — это вредно для организма», — поделился с агентством Хотимченко. «[Чтобы справиться с похмельем, нужно] попить сладенького чая с малиновым вареньем, побольше овощей, фруктов — того, что организм не отторгает, кашки овсяной, рисовой. Также нужны свежий воздух и теплая ванна для расслабления», — посоветовал Гинзбург в разговоре с URA.RU. Диетолог Дианова предложила выпить рассола от малосольных огурцов или квашеной капусты, чтобы победить ацидоз — нарушение кислотно-щелочного баланса. Гинзбург при этом предупредил, что есть случаи, когда с похмельем стоит справляться не самостоятельно, а с помощью врачей. «Если тебе действительно плохо, тошнит, повторяется рвота, сердце колотится, боли в сердце, не надо ничем лечиться — вызывай скорую. Потому что столько инфарктов под видом похмелья происходит», — предупредил он. Ранее диетологи раскрыли, как правильно пить алкоголь в новогоднюю ночь с наименьшими последствиями для организма. Главным правилом является употребление горячительных напитков на сытый желудок. Также крайне важно подобрать правильные закуски к разным видам алкоголя.
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