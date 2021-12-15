Свердловская элита публично проигнорировала тему новой филармонии. Источник: это сигнал о конфликте

16 декабря 2021 в 21:01 Размер текста - 17 +

Строительство нового зала Свердловской филармонии, по слухам, могло стать предметом конфликта Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Свердловские власти на праздновании 85-летия первого концерта Уральского филармонического оркестра проигнорировали тему строительства нового здания областной филармонии в Екатеринбурге. 15 декабря на торжественном приеме губернатора Евгения Куйвашева в честь юбилея чиновники не упоминали проект, хотя ранее на аналогичных мероприятиях эта тема неизменно поднималась. Традиционно возведение нового зала филармонии широко обсуждается властью на светских вечерах, так или иначе посвященных симфонической музыке. Например, два года назад губернатор Евгений Куйвашев в присутствии всей областной элиты назвал принятие решения о строительстве одним из главных событий 2019-го. В этот раз представители истеблишмента о проекте предпочли не вспоминать. При этом люди культуры стройку обсуждали: дирижер Дмитрий Лисс, к примеру, заявил, что новый зал, даже еще не появившись, работает на имидж Свердловской области. Лисса якобы спрашивали зарубежные коллеги, когда зал уже будет построен. Михаил Ходоровский (в центре) был на приеме в честь Уральского филармонического оркестра 15 декабря Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По расхожей в политтусовке версии, молчание чиновников свидетельствует о конфликте с АО «Группа Синара», которое готовилось участвовать в проекте. По слухам, гендиректор компании Михаил Ходоровский (был на юбилее оркестра 15 декабря) ставил властям ультиматум из-за денег. «Он сказал, что пока областное правительство не откроет финансирование, „Синара“ ничего строить не будет», — пересказал знакомый с обсуждением инсайдер URA.RU. Собеседник агентства в свердловском кабмине подтвердил, что на сегодняшний день руководство региона не готово спонсировать проект: идея обсуждалась до весны 2020 года, сейчас же «такой темы нет». Оперативно получить официальные комментарии «Группы Синара» и областного департамента информполитики не удалось. Претенциозность «Синары» настораживает представителей власти. Пандемия коронавируса ударила по областному бюджету, и крупный бизнес, как правило, берет это во внимание. В пример приводят кейс УГМК: холдинг без привлечения средств правительства — «в долг» — строит ледовую арену в центре Екатеринбурга. Под этот проект УГМК также за свой счет согласилась снести заброшенную гостиницу «Дели». Проект нового здания филармонии в Екатеринбурге оценивается в 17 млрд рублей. По замыслу властей, концертный зал на 2300 мест должен был появиться к 2023 году — 300-летию Екатеринбурга. Однако из-за отсутствия денег сроки реализации проекта несколько раз переносились. Сейчас предполагается, что строительство будет закончено не раньше 2025 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловские власти на праздновании 85-летия первого концерта Уральского филармонического оркестра проигнорировали тему строительства нового здания областной филармонии в Екатеринбурге. 15 декабря на торжественном приеме губернатора Евгения Куйвашева в честь юбилея чиновники не упоминали проект, хотя ранее на аналогичных мероприятиях эта тема неизменно поднималась. Традиционно возведение нового зала филармонии широко обсуждается властью на светских вечерах, так или иначе посвященных симфонической музыке. Например, два года назад губернатор Евгений Куйвашев в присутствии всей областной элиты назвал принятие решения о строительстве одним из главных событий 2019-го. В этот раз представители истеблишмента о проекте предпочли не вспоминать. При этом люди культуры стройку обсуждали: дирижер Дмитрий Лисс, к примеру, заявил, что новый зал, даже еще не появившись, работает на имидж Свердловской области. Лисса якобы спрашивали зарубежные коллеги, когда зал уже будет построен. По расхожей в политтусовке версии, молчание чиновников свидетельствует о конфликте с АО «Группа Синара», которое готовилось участвовать в проекте. По слухам, гендиректор компании Михаил Ходоровский (был на юбилее оркестра 15 декабря) ставил властям ультиматум из-за денег. «Он сказал, что пока областное правительство не откроет финансирование, „Синара“ ничего строить не будет», — пересказал знакомый с обсуждением инсайдер URA.RU. Собеседник агентства в свердловском кабмине подтвердил, что на сегодняшний день руководство региона не готово спонсировать проект: идея обсуждалась до весны 2020 года, сейчас же «такой темы нет». Оперативно получить официальные комментарии «Группы Синара» и областного департамента информполитики не удалось. Претенциозность «Синары» настораживает представителей власти. Пандемия коронавируса ударила по областному бюджету, и крупный бизнес, как правило, берет это во внимание. В пример приводят кейс УГМК: холдинг без привлечения средств правительства — «в долг» — строит ледовую арену в центре Екатеринбурга. Под этот проект УГМК также за свой счет согласилась снести заброшенную гостиницу «Дели». Проект нового здания филармонии в Екатеринбурге оценивается в 17 млрд рублей. По замыслу властей, концертный зал на 2300 мест должен был появиться к 2023 году — 300-летию Екатеринбурга. Однако из-за отсутствия денег сроки реализации проекта несколько раз переносились. Сейчас предполагается, что строительство будет закончено не раньше 2025 года.