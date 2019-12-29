Фото: департамент информационной политики губернатора Свердловской области

В Свердловской филармонии вчера прошел ежегодный — уже 26-й — губернаторский бал. Билеты на него не поступают в открытую продажу, а продаются только тем, кого правление фонда поддержки Уральского филармонического оркестра и губернатор Свердловской области сочтут достойными провести этот вечер в своей компании. В этот раз таковых было не более ста человек. Собранные от продажи билетов средства тратятся на покупку новых инструментов. Гостям сообщили, что после нынешнего бала будут куплены десять труб разного строя (оркестр тут же сыграл «Парад трубачей»), а по итогам прошлогоднего уже приобретены пять тромбонов (их тут же показали гостям).

Статус мероприятия иллюстрирует слух, обсуждавшийся перед началом бала: новый фронтмен думы Екатеринбурга Алексей Вихарев якобы изменил свои планы на новогодний отпуск, чтобы иметь возможность попасть на бал. Впрочем, пафос в филармонии не зашкаливал, уровень бала — со строгим дресс-кодом — занижал политтехнолог Ринат Хазеев, пришедший в джинсах.

На балу был весь свердловский истеблишмент Фото: департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Гостями бала был весь свердловский истеблишмент: Валерий Ананьев, Алексей Бобров, Вячеслав Брозовский, Олег Гусев, Игорь Заводовский, Виталий Кочетков, Александр Левин, Вадим Лившиц, Александр Новиков, Константин Погребинский, Алексей Пьянков, Алексей Рябцев, Валерий Савельев, Татьяна Самойлова, Андрей Симановский, Михаил Ходоровский, Владимир Черкашин, Геннадий Черных, Виктор Шептий, Антон Шипулин. Государственную власть представляло не все правительство, пригласительные были у Юрия Биктуганова, Александра Высокинского, Андрея Злоказова, Сергея Зырянова, Павла Крекова, Александра Кудрявцева, Леонида Рапопорта, Светланы Учайкиной, Андрея Цветкова и Валерия Чайникова.

Первую часть бала открыл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, назвавший одним из главных событий 2019 года принятие решения о месте строительства нового здания филармонии, проект которого также утвержден. Оркестр старался угодить собравшейся — такой разной — публике. Поэтому после Четвертой симфонии Чайковского играли и оперетту («Сильва»), и популярную «Иоланту», а на арии из «Кармен» Лисс попросил зал подпевать («Тореадор, смелее!»).

Первый вальс дали из фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Ансамбль спортивного танца «Аист» пригласил на паркет гостей из-за столов: особо гармоничны были Дмитрий Буданов, Елена Воронова, Валерий Чайников, Павел Креков и Светлана Учайкина.

После нынешнего бала для Уральского филармонического оркестра будут куплены десять труб разного строя Фото: департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Ужин начался с тоста Евгения Куйвашева, который отдал должное традиции проведения балов, не нарушаемой даже при смене губернаторов, и пообещал оркестру построить лучшую в мире концертную площадку. Подали гребешки с кремом из цветной капусты. Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель оттолкнулся от слов нынешнего руководителя региона и поблагодарил Бога за смену губернаторов. Он также сказал, что очень переживал за регион, опасаясь, что начатые им проекты будут остановлены. Но опасность миновала, регион продолжает расти, и Россель предложил поднять бокалы за Евгения Куйвашева.

Сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий говорил, что столичность Екатеринбурга не в том, чтобы в город перевели федеральное министерство, а в возможности удовлетворить самый взыскательный вкус, иметь и новый зал для оркестра, и новый дворец водных видов спорта, кампус университета, новые больницы и школы. После подачи судака с паштетом из копченого окуня дирижер Дмитрий Лисс завершил ужин тостом, в котором напомнил, как сложно принималось решение о месте и проекте строительства нового зала, и поблагодарил Евгения Куйвашева за несгибаемую политическую волю.

Затем было традиционное групповое фото на фоне органа. Музыкальную программу продолжил молодежный оркестр с Мари Карне, исполнивший различную поп-музыку. На экранах в фойе транслировали фотографии предыдущих балов, глядя на которые, становилось понятно, что 28 декабря 2019 года в филармонии не хватало только Юлии Михалковой.