Российский суд расширил число претендентов на бесплатное жилье

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Первая официальная репетиция парада на улице Новосибирская 2-ая. Екатеринбург, зима, армия, военные, солдаты, призыв, призывники, снегопад
Согласно решению Конституционного суда, детям военных положено бесплатное жилье Фото:

Дети военнослужащих, которые родились после смерти отцов-военных, должны быть обеспечены жильем. Соответствующее решение принял Конституционный суд РФ.

«В правовое регулирование должны быть внесены изменения, гарантирующие детям, родившимся после смерти отцов-военнослужащих, право на жилищное обеспечение. До решения федеральным законодателем данного вопроса правоприменителям следует включать таких детей в состав членов семьи военнослужащего, имеющих право на жилье», — передает РАПСИ решение Конституционного суда.

Ранее в Госдуме предложили вдвое увеличить бюджет на предоставление жилья детям-сиротам. Планируется увеличит бюджет 10 до 20 млрд рублей.

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Дети военнослужащих, которые родились после смерти отцов-военных, должны быть обеспечены жильем. Соответствующее решение принял Конституционный суд РФ. «В правовое регулирование должны быть внесены изменения, гарантирующие детям, родившимся после смерти отцов-военнослужащих, право на жилищное обеспечение. До решения федеральным законодателем данного вопроса правоприменителям следует включать таких детей в состав членов семьи военнослужащего, имеющих право на жилье», — передает РАПСИ решение Конституционного суда. Ранее в Госдуме предложили вдвое увеличить бюджет на предоставление жилья детям-сиротам. Планируется увеличит бюджет 10 до 20 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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