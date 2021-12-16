Российский суд расширил число претендентов на бесплатное жилье

Дети военнослужащих, которые родились после смерти отцов-военных, должны быть обеспечены жильем. Соответствующее решение принял Конституционный суд РФ.
«В правовое регулирование должны быть внесены изменения, гарантирующие детям, родившимся после смерти отцов-военнослужащих, право на жилищное обеспечение. До решения федеральным законодателем данного вопроса правоприменителям следует включать таких детей в состав членов семьи военнослужащего, имеющих право на жилье», — передает РАПСИ решение Конституционного суда.
Ранее в Госдуме предложили вдвое увеличить бюджет на предоставление жилья детям-сиротам. Планируется увеличит бюджет 10 до 20 млрд рублей.
Дети военнослужащих, которые родились после смерти отцов-военных, должны быть обеспечены жильем. Соответствующее решение принял Конституционный суд РФ. «В правовое регулирование должны быть внесены изменения, гарантирующие детям, родившимся после смерти отцов-военнослужащих, право на жилищное обеспечение. До решения федеральным законодателем данного вопроса правоприменителям следует включать таких детей в состав членов семьи военнослужащего, имеющих право на жилье», — передает РАПСИ решение Конституционного суда. Ранее в Госдуме предложили вдвое увеличить бюджет на предоставление жилья детям-сиротам. Планируется увеличит бюджет 10 до 20 млрд рублей.