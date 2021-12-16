Путин дал поручение проработать изменения закона о данных россиян

17 декабря 2021 в 01:46 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил поручил дать возможность россиянам возражать против обработки персональных данных Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Центробанку проработать предложения по изменению закона о персональных данных россиян, чтобы предоставить гражданам возможность самостоятельно ими распоряжаться. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. «Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Банком России и представить предложения: <…> о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, в соответствии с которыми физическим лицам в определенных случаях будет предоставлена возможность распоряжаться содержащейся в информационных системах информацией о своих хозяйственных операциях, в том числе персональными данными, а также возражать против обработки такой информации. Срок — 1 июня 2022 г.», — говорится в поручении Владимира Путина. Также глава государства поручил подготовить предложения о предоставлении научным организациям и организациям, разрабатывающим технологии с применением искусственного интеллекта, доступа к наборам обезличенных данных россиян для экономического развития субъектов РФ. Ответственными за исполнение поручения назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предложил создать аналог «банковской тайны» для экосистем ради защиты персональных данных россиян. В Совете Федерации предложили создать сервис, который позволит гражданам управлять своими персональными данными, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Центробанку проработать предложения по изменению закона о персональных данных россиян, чтобы предоставить гражданам возможность самостоятельно ими распоряжаться. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. «Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Банком России и представить предложения: <…> о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, в соответствии с которыми физическим лицам в определенных случаях будет предоставлена возможность распоряжаться содержащейся в информационных системах информацией о своих хозяйственных операциях, в том числе персональными данными, а также возражать против обработки такой информации. Срок — 1 июня 2022 г.», — говорится в поручении Владимира Путина. Также глава государства поручил подготовить предложения о предоставлении научным организациям и организациям, разрабатывающим технологии с применением искусственного интеллекта, доступа к наборам обезличенных данных россиян для экономического развития субъектов РФ. Ответственными за исполнение поручения назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предложил создать аналог «банковской тайны» для экосистем ради защиты персональных данных россиян. В Совете Федерации предложили создать сервис, который позволит гражданам управлять своими персональными данными, пишет RT.