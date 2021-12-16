Путин поручил создать отдельные комплексы детского питания

17 декабря 2021 в 02:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил решить противоречия вопроса создания комплексов детского питания с законом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил министру экономического развития РФ Максиму Решетникову проработать тему создания комплексов детского питания «от поля до тарелки». Об этом глава государства заявил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), транслируемого на телеканале «Россия-24». «Тема бесплатного питания в школах: есть идея создавать комплексы, от поля, что называется, до стола, до тарелки», — сказал Владимир Путин. Президент отметил, что бизнес будет уверенно вкладываться в развитие таких комплексов, но столкнется в проблемой из-за нужды в массовом строительстве. Бизнесмены должны быть уверены в том, что их вложения окупятся, потому необходимо решить вопрос с противоречиями с ФЗ-44, который вынуждает каждый раз проводить конкурсные процедуры, добавил глава государства. «Я вас просто прошу подумать о возможности совмещения этой задачи и сохранения инструментов борьбы с необоснованным повышением цен», — резюмировал Путин, обратившись к Решетникову. Ранее сообщалось, что в российских школах снизилось качество питания из-за роста цен на продукты. Общественники предложили обеспечить школы дополнительным финансированием со стороны государства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин поручил министру экономического развития РФ Максиму Решетникову проработать тему создания комплексов детского питания «от поля до тарелки». Об этом глава государства заявил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), транслируемого на телеканале «Россия-24». «Тема бесплатного питания в школах: есть идея создавать комплексы, от поля, что называется, до стола, до тарелки», — сказал Владимир Путин. Президент отметил, что бизнес будет уверенно вкладываться в развитие таких комплексов, но столкнется в проблемой из-за нужды в массовом строительстве. Бизнесмены должны быть уверены в том, что их вложения окупятся, потому необходимо решить вопрос с противоречиями с ФЗ-44, который вынуждает каждый раз проводить конкурсные процедуры, добавил глава государства. «Я вас просто прошу подумать о возможности совмещения этой задачи и сохранения инструментов борьбы с необоснованным повышением цен», — резюмировал Путин, обратившись к Решетникову. Ранее сообщалось, что в российских школах снизилось качество питания из-за роста цен на продукты. Общественники предложили обеспечить школы дополнительным финансированием со стороны государства.