«Известия»: плата за сотовую связь вырастет в начале 2022 года

17 декабря 2021 в 04:40 Размер текста - 17 +

Источники считают, что тарифы подорожают на 6-10% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Тарифы на сотовую связь рискуют вырасти на 6-10% в начале 2022 года. Об этом заявили источники «Известий». По словам двух источников, знакомых с менеджерами операторов мобильной связи, тарифная плата за сотовую связь могут вырасти на 8-10% в начале 2022 года. Другой собеседник газеты, близкий к одной из компаний, считает, что тарифы подорожают примерно на 6%. По данным Mobile Research Group, рост цен на сотовую связь в 2020 году составил 10%. Однако, по данным Росстата, в 2021 году тарифы почти не менялись, а иногда размер платы даже уменьшался. Подорожание было зафиксировано ведомством лишь в ноябре — по сравнению с октябрем цены выросли на 1,6%. По словам руководителя проекта Content-Review Сергея Половникова, рост цен может быть связан с тем, что операторы вынуждены постоянно вкладывать в развитие сетей для того, чтобы не допустить снижения качества связи и скорости мобильного доступа. Однако представитель Федеральной антимонопольной службы России заявил, что в настоящее время нет подтверждения экономической обоснованности повышения тарифов на услуги сотовой связи. Ранее URA.RU сообщало, что в ФАС заявили, что предпосылок для роста цен на сотовую связь нет. В ведомстве подчеркнули, что любое необоснованное повышение тарифов будет проверяться. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Тарифы на сотовую связь рискуют вырасти на 6-10% в начале 2022 года. Об этом заявили источники «Известий». По словам двух источников, знакомых с менеджерами операторов мобильной связи, тарифная плата за сотовую связь могут вырасти на 8-10% в начале 2022 года. Другой собеседник газеты, близкий к одной из компаний, считает, что тарифы подорожают примерно на 6%. По данным Mobile Research Group, рост цен на сотовую связь в 2020 году составил 10%. Однако, по данным Росстата, в 2021 году тарифы почти не менялись, а иногда размер платы даже уменьшался. Подорожание было зафиксировано ведомством лишь в ноябре — по сравнению с октябрем цены выросли на 1,6%. По словам руководителя проекта Content-Review Сергея Половникова, рост цен может быть связан с тем, что операторы вынуждены постоянно вкладывать в развитие сетей для того, чтобы не допустить снижения качества связи и скорости мобильного доступа. Однако представитель Федеральной антимонопольной службы России заявил, что в настоящее время нет подтверждения экономической обоснованности повышения тарифов на услуги сотовой связи. Ранее URA.RU сообщало, что в ФАС заявили, что предпосылок для роста цен на сотовую связь нет. В ведомстве подчеркнули, что любое необоснованное повышение тарифов будет проверяться.