В ФАС запретили операторам связи увеличивать тарифы для россиян

Любое повышение цен на интернет и сотовую связь будет проверяться Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В России отсутствуют предпосылки для роста тарифов на сотовую связь и интернет. Любые попытки операторов связи поднять цены будут пресекаться. Об этом заявили в Федеральном антимонопольном ведомстве (ФАС).

«В настоящее время ФАС России не видит причин для роста тарифов на услуги связи. У службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста», — сообщили в пресс-службе ФАС.

В ведомстве также подчеркнули, что мониторинг цен на услуги сотовых и интернет-операторов ведется на постоянной основе. Любой факт необоснованного повышения тарифов будет проверяться.

Ранее аналитики агентства TelecomDaily предупредили россиян о возможном росте тарифов на домашний интернет и сотовую связь. Причинами для этого являются инфляция и, как следствие, увеличение цен на оборудование.