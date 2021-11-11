В ФАС запретили операторам связи увеличивать тарифы для россиян

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Любое повышение цен на интернет и сотовую связь будет проверяться Фото:

В России отсутствуют предпосылки для роста тарифов на сотовую связь и интернет. Любые попытки операторов связи поднять цены будут пресекаться. Об этом заявили в Федеральном антимонопольном ведомстве (ФАС).

«В настоящее время ФАС России не видит причин для роста тарифов на услуги связи. У службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста», — сообщили в пресс-службе ФАС.

В ведомстве также подчеркнули, что мониторинг цен на услуги сотовых и интернет-операторов ведется на постоянной основе. Любой факт необоснованного повышения тарифов будет проверяться.

Ранее аналитики агентства TelecomDaily предупредили россиян о возможном росте тарифов на домашний интернет и сотовую связь. Причинами для этого являются инфляция и, как следствие, увеличение цен на оборудование.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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