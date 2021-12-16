Источник: экс-глава «Областной газеты» ушел работать к Куйвашеву

Дмитрий Полянин ушел из «Областной газеты» в конце ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший главный редактор и директор свердловской «Областной газеты» Дмитрий Полянин назначен советником губернатора Евгения Куйвашева. Об этом URA.RU сообщил источник во власти. По неофициальной информации, медиаменеджер уже приступил к работе.

«Полянина назначили советником губернатора. Он уже на своем новом рабочем месте в резиденции», — поделился собеседник агентства. Сам Полянин не ответил на звонки корреспондента URA.RU. В областном департаменте информполитики пообещали уточнить информацию.

Дмитрия Полянина сняли с поста главного редактора и директора «Областной газеты» 26 ноября. Этому предшествовала череда его конфликтов с учредителем — свердловским правительством. Незадолго до отставки Полянин ушел в бессрочный отпуск. Считалось, что таким образом он откладывает свое увольнение. Вместо него «ОГ» возглавил Антон Стуликов — прежний советник губернатора и экс-гендиректор ОТВ.

По слухам, Полянин принял свое увольнение благосклонно, поскольку получил от властей некие гарантии. Перед отставкой он якобы встречался с замгубернатора и главой аппарата правительства Валерием Чайниковым. Последний, как считают в политкругах, представил Полянину настолько весомые аргументы, что главред не стал скандалить при увольнении. Некоторое время медиаменеджера называли претендентом на пост нового начальника пресс-службы регионального заксобрания.