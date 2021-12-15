Источник: экс-главреду «Областной газеты» готовят пост в заксо

Дмитрий Полянин потерял работу в конце ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший руководитель свердловской «Областной газеты» Дмитрий Полянин, уволенный в конце ноября, может стать новым начальником пресс-службы регионального заксобрания. Как сообщили URA.RU два источника, медиаменеджер значится среди возможных сменщиков Алексея Сидорского, который в ближайшее время покинет парламент.

«Полянин пока только в неофициальном списке кандидатов, но его рассматривают [на пост главы пресс-службы]», — поделился инсайдер агентства, близкий к аппарату заксобрания. Другой собеседник, посвященный в кулуарные обсуждения, пересказал: в стенах парламента царит уверенность, что Сидорского попросили уволиться именно ради трудоустройства Полянина.

Председатель заксобрания Людмила Бабушкина в разговоре с URA.RU напомнила, что Сидорский еще числится главой пресс-службы и официально находится в отпуске. «Мы еще никого не рассматриваем. До конца отпуска [Сидорского] никаких решений принимать мы не имеем права», — подчеркнула спикер. Полянин на звонок корреспондента не ответил.

Дмитрия Полянина сняли с поста главного редактора и директора «Областной газеты» 26 ноября. Этому предшествовала череда его конфликтов с учредителем — свердловским правительством. Незадолго до отставки Полянин ушел в бессрочный отпуск. Считалось, что таким образом он откладывает свое увольнение. Вместо него «ОГ» возглавил Антон Стуликов — экс-гендиректор ОТВ и советник губернатора Евгения Куйвашева.

По слухам, Полянин принял свое увольнение благосклонно, поскольку получил от властей некие гарантии. Перед отставкой он якобы встречался с замгубернатора и главой аппарата правительства Валерием Чайниковым. Последний, как считают в политкругах, представил Полянину настолько весомые аргументы, что главред не стал скандалить при увольнении.