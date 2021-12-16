ГИБДД усиливает патрулирование Челябинска для борьбы с пробками

Из-за праздников количество автомобилей на дорогах увеличивается в разы (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для предотвращения заторов в предпраздничные дни на дороги Челябинска будут выведены экипажи ГИБДД, в том числе с привлечением сил областного полка ДПС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В преддверии новогодних праздников на улицах Челябинска многократно увеличивается количество транспорта. Инспекторы окажут помощь автомобилистам при затруднении в движении. На самых сложных перекрестках ДПС будет осуществлять регулирование движения», — заявили в пресс-службе.

Как отмечают в ведомстве, в Челябинске пробки возникают из-за большого количества автомобилей, прибывающих из районов области к крупным торговым центрам. Для обеспечения бесперебойного движения в ГИБДД города ранее заявили об ограничении движения большегрузного транспорта в Челябинске с 20 по 31 декабря. Запрет действует для большегрузов и автомобилей габаритной спецтехники грузоподъемностью свыше 10 тонн.