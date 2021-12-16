16 декабря 2021
15 декабря 2021

ГИБДД усиливает патрулирование Челябинска для борьбы с пробками

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Челябинск , гаи, регулировщик, полиция, гибдд, дпс
Из-за праздников количество автомобилей на дорогах увеличивается в разы (фото из архива) Фото:

Для предотвращения заторов в предпраздничные дни на дороги Челябинска будут выведены экипажи ГИБДД, в том числе с привлечением сил областного полка ДПС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В преддверии новогодних праздников на улицах Челябинска многократно увеличивается количество транспорта. Инспекторы окажут помощь автомобилистам при затруднении в движении. На самых сложных перекрестках ДПС будет осуществлять регулирование движения», — заявили в пресс-службе.

Как отмечают в ведомстве, в Челябинске пробки возникают из-за большого количества автомобилей, прибывающих из районов области к крупным торговым центрам. Для обеспечения бесперебойного движения в ГИБДД города ранее заявили об ограничении движения большегрузного транспорта в Челябинске с 20 по 31 декабря. Запрет действует для большегрузов и автомобилей габаритной спецтехники грузоподъемностью свыше 10 тонн.

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Для предотвращения заторов в предпраздничные дни на дороги Челябинска будут выведены экипажи ГИБДД, в том числе с привлечением сил областного полка ДПС. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В преддверии новогодних праздников на улицах Челябинска многократно увеличивается количество транспорта. Инспекторы окажут помощь автомобилистам при затруднении в движении. На самых сложных перекрестках ДПС будет осуществлять регулирование движения», — заявили в пресс-службе. Как отмечают в ведомстве, в Челябинске пробки возникают из-за большого количества автомобилей, прибывающих из районов области к крупным торговым центрам. Для обеспечения бесперебойного движения в ГИБДД города ранее заявили об ограничении движения большегрузного транспорта в Челябинске с 20 по 31 декабря. Запрет действует для большегрузов и автомобилей габаритной спецтехники грузоподъемностью свыше 10 тонн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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