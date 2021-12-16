В Курганской области аномально потеплеет

В регионе потеплеет до +1 градуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области с 18 по 22 декабря температура воздуха может превысить норму на 12 градусов. 19, 21 и 22 декабря пройдут сильные снегопады. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн

«С 18 по 22 декабря в Курганской области ожидается аномально теплая погода. Температура будет на 7-12 градусов выше нормы. 21 и 22 декабря прогнозируется оттепель до +1 градуса», — написал Винштейн в группе «Погода 45 — погода в Кургане» соцсети «ВКонтакте».

Синоптик отметил, что в этот период дневная температура воздуха будет колебаться от +1 до -4 градусов, а ночная — от -4 до -10 градусов. Он добавил, что 19, 21 и 22 декабря в регионе пройдут сильные снегопады. На западе и юго-западе области ожидается максимальный прирост снежного покрова, его высота составит 15-20 см. Он отметил, что по прогнозу, выпадет 16 мм осадков, что составит 80% от месячной нормы.

После этого периода, по данным синоптика, будет кратковременное похолодание. Так, ночью 25 декабря температура воздуха может достигнуть -28 градусов, но с 27 декабря в регионе потеплеет. По данным областного ЦГМС, до 19 декабря в области пройдут снегопады, при этом, в регионе 17 декабря может потеплеть до 0 градусов.

Ранее Винштейн отмечал, что зима в регионе будет теплой. Ожидается, что среднесуточная температура будет выше на 2,5 градуса.