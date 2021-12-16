В Курганской области за год обострилась нехватка врачей

В регионе на тысячу человек приходится два врача Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области обеспеченность врачами в среднем составляет 20 человек на 10 тысяч населения, это чуть меньше чем по статистике прошлого года. Данные озвучила председатель комитета по социальной политики Курганской облдумы Елена Воронович по итогам заседания Совета по стратегическому развития и нацпроектам, которое провел президент Владимир Путин.

«Вопрос модернизации первичного звена необходимо решать системно: ремонт, оснащение медицинским оборудованием и, пожалуй, самое главное — дефицит кадров. Обеспеченность врачами в области в среднем 20 человек на 10 тысяч населения, что не может не влиять на доступность и качество оказываемой медицинской помощи, особенно в сельской местности», — цитирует Воронович пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее облдума сообщала, что в 2020 году обеспеченность врачами в области была 23,9 человека на 10 тысяч населения. На тот момент это был самый низкий показатель среди субъектов Российской Федерации (по Российской Федерации средний показатель — 43,4).

Елена Воронович координирует проект партии «Единая Россия» «Здоровое будущее». По ее словам, для оказания сельским жителям квалифицированной медпомощи врачебные бригады ЦРБ выезжают в фельдшерско-акушерские пункты. В районах обновляют автопарк больниц: в этом году в регион поступил 101 автомобиль неотложной помощи. Всего по программе модернизации с 2021 по 2025 годы планируется закупить более 400 автомобилей.

URA.RU писало, что в Кургане на 1 декабря имеется 304 вакансии для врачей. Это наиболее востребованная профессия в городе. Также в курганские больницы требуется 149 медсестер и фельдшеров.