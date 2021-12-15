15 декабря 2021

В Кургане ищут сотни врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация сотрудников завода «Стальмост». Курган , медсестра, медкабинет, медперсонал, прививка, кабинет врача, врач, вакцинация
В городе ищут более 300 врачей Фото:

В Кургане на 1 декабря было свободно 304 вакансии для врачей. Данная информация размещена в отчете городского департамента экономического развития, который опубликовали 16 декабря на сайте мэрии. В начале ноября в городе не хватало 251 врача.

«Наиболее востребованные профессии в городе Кургане на 01.12.2021 года. <…> Врач, количество вакансий — 304», — указано в отчете.

По данным департамента, зарплата врачей в свободных вакансиях составляет от 14 711 рублей до 120 тыс. рублей. Также в городе ищут 149 медсестер и фельдшеров. Их зарплата может составить до 63 тыс. рублей. Всего в городе на конец отчетного периода было заявлено 4219 вакансий. На одного незанятого горожанина приходилось две вакансии.

Ранее полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев отмечал, что одна из основных проблем здравоохранения Курганской области — это нехватка медперсонала. В 2020 году в регионе была самая низкая обеспеченность врачами по стране.

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В Кургане на 1 декабря было свободно 304 вакансии для врачей. Данная информация размещена в отчете городского департамента экономического развития, который опубликовали 16 декабря на сайте мэрии. В начале ноября в городе не хватало 251 врача. «Наиболее востребованные профессии в городе Кургане на 01.12.2021 года. <…> Врач, количество вакансий — 304», — указано в отчете. По данным департамента, зарплата врачей в свободных вакансиях составляет от 14 711 рублей до 120 тыс. рублей. Также в городе ищут 149 медсестер и фельдшеров. Их зарплата может составить до 63 тыс. рублей. Всего в городе на конец отчетного периода было заявлено 4219 вакансий. На одного незанятого горожанина приходилось две вакансии. Ранее полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев отмечал, что одна из основных проблем здравоохранения Курганской области — это нехватка медперсонала. В 2020 году в регионе была самая низкая обеспеченность врачами по стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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