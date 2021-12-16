Экс-сотрудника курганской ГИБДД обвиняют в получении взятки

По данным следствия, бывший сотрудник полиции брал взятки четыре года (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего сотрудника ГИБДД УМВД России по Курганской области обвиняют в том, что он получил взятки в размере 379 тыс. рублей. Об этом URA.RU 17 декабря сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокурор Курганской области Андрей Назаров утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника ГИБДД УМВД России по Курганской области. Он обвиняется в совершении преступлений предусмотренных п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ, и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение крупной взятки и покушение на дачу двух мелких взяток)», — указано в сообщении.

Бывший командир роты батальона ДПС, по версии следствия, с 2017 по 2020 годы получил от предпринимателя взятки в общей сумме 379 тыс. руб. В прокуратуре отмечали, что деньги подозреваемому переводили за то, чтобы полицейские не реагировали на нарушения представителей компании и за сопровождение грузов в регионе.

Представители ведомства добавили, что бывший полицейский дважды пытался дать мелкую взятку сотрудникам ГИБДД. Один из них пытался наказать представителей компании за нарушение, а другой, не подозревая о преступной деятельности начальника, сопроводил автомобиль организации. Оба инспектора отказались от взятки. Бывшему полицейскому грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее представители областного УМВД озвучили среднюю сумму взятки в регионе. Она составила 213 500 рублей.