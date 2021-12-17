КАМАЗ из-за дефицита кадров хочет привлечь к работе заключенных

Из-за дефицита кадров КАМАЗ решил впервые привлечь к работе трудовых мигрантов и заключенных, сообщил Сергей Коготкин Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Автоконцерн «КАМАЗ» столкнулся с нехваткой сотрудников из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал гендиректор предприятия Сергей Когогин. Из-за недостатка рабочей силы «КАМАЗу» пришлось привлечь трудовых мигрантов и задуматься о том, чтобы использовать труд заключенных.

«Кто-то сам решил, что больше не будет работать, кого-то из-за страха перед ковидом не пустили родственники. А это все высококлассные специалисты. Одномоментно мы лишились почти 1000 человек. Для нас это много», — цитируют Сергея Когогин «Ведомости»

Общая численность персонала «КАМАЗа» — примерно 32 000 человек. Когогин рассказал, что в период карантинных ограничений 2020 года предприятию пришлось отправить на удаленную работу 1900 человек старше 60 лет. Те, кто работал на конвейере, оказались в вынужденном отпуске. В итоге по словам Когогина, половина сотрудников, отправленных на карантин, не вернулась к работе после отмены ограничений.

Гендиректор «КАМАЗа» сообщил, что из-за пандемии предприятие впервые решило привлечь к работе трудовых мигрантов. Сейчас на заводе работают 450 граждан Узбекистана. «КАМАЗ» также намерен использовать труд заключенных по программе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Ранее глава ФСИН Александр Калашников предложил заменить трудовых мигрантов на российских стройках осужденными. По его словам, это будет не ГУЛАГ, а «новые достойные условия». Идею поддержали в Министерстве юстиции РФ. По словам главы ведомства Константина Чуйченко, так осужденные смогут выполнять решения судов и не отрываться от общества, агентство Nation News. При этом председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что труд заключенных не поможет решить проблему дефицита ресурсов на рынке труда.