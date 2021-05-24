24 мая 2021

Володин предрек проблемы на рынке труда из-за осужденных

© Служба новостей «URA.RU»
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Идея привлечения заключенных уже реализуется Фото:

Мера по созданию исправительных центров на крупных строительных объектах, где будут трудиться бывшие заключенные, не поможет преодолеть текущую ситуацию на рынке труда. Таким образом, рассчитывать на улучшение ситуации не стоит. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Сама идея не новая, она в том или ином формате уже реализуется. Если есть те, кто имеет право и хочет работать, такая возможность должна быть предоставлена. Но надо понимать, что это не сможет решить проблему дефицита трудовых ресурсов», — приводятся его слова на официальном сайте законодательного органа.

Ранее идею набирать на стройки заключенных, предложенную руководством ФСИН, поддержали в правительстве. Переговоры с бизнесом по этому вопросу уже стартовали, передает информацию Pravda.ru. Что касается пользы, по словам министра юстиции РФ Константина Чуйченко, осужденные люди тем самым не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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