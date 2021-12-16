Пермяков будут пускать на бесплатные катки по QR-коду

Мэрия также просит соблюдать лдистанцию Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Покататься на бесплатных катках в Перми смогут только обладатели QR-кодов. Как сообщает администрация Перми, здесь будут соблюдаться все противоэпидемические мероприятия.

«До участия в массовых катаниях допускаются жители, имеющие QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, — поясняют в комитете по физкультуре и спорту администрации Перми. — При входе, особенно в раздевалках, необходимо использовать средства индивидуальной зашиты, а также соблюдать социальную дистанцию».

Для бесплатного посещения 21 декабря откроют восемь катков. Это «Гайва» (ул. Карбышева, 52), «Авангард» (ул. Светлогорская, 14), «Юность» (ул. Революции, 27), «Фаворит» (ул. Репина, 69), «Спутник» (ул. Мензелинская, 12), «Победа» (ул. Обвинская, 9), «Молния» (ул. Волховская, 26), каток у печатной фабрики «Гознак» (ул. Кавалерийская, 3а).

Время при этом ограничено: покататься бесплатно можно с 20:00 до 22:00 и только по вторникам, средам и пятницам.

Ранее власти сообщали, что по QR-кодам может будет попасть в ледовый городок. Позже в администрации Перми уточнили, что это требование будет применяться только к тем взрослым, которые захотят принять участие в интерактивных мероприятиях у ледовых объектов.