Ильназ Галявиев попросил прощения у родственников погибших и пострадавших Фото: Андрей Ермолов © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Ильназ Галявиев, устроивший массовую стрельбу в казанской гимназии № 175 в мае 2021 года, дал первое интервью. Нападавший раскаялся в содеянном и попросил прощения у родственников погибших и пострадавших.

«Никто меня не подстрекал. Ни в какой секте я не состоял. Я делал все сам. Раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших. Прошу прощения. Извините меня за то, что я сделал», — цитирует Ильназа Галявиева издание «Реальное время».

Нападавшему предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ; уничтожение и повреждение чужого имущества. Галявивев полностью признал свою вину. В интервью он признал, что «многое могло его остановить» при совершении преступления. Что именно он подразумевал под этими словами, Галявиев не уточнил.

Обвиняемый добавил, что не жалуется на условия содержания в СИЗО. Ему позволяют общаться с родителями, а также читать книги. Все время заседания в Приволжском суде Казани его охраняли больше десятка силовиков: сотрудники службы судебных приставов, ОМОН и конвойная служба МВД. Все время суда Галявиев находился в наручниках. Рядом с ним за решеткой находились два сотрудника конвоя.

Галявиев устроил стрельбу в школе № 175 в Казани 11 мая 2021 года. По данным следствия, в результате происшествия погибли семь детей и два преподавателя. Более 20 человек получили ранения. Всего в деле о массовом убийстве в казанской школе фигурирует более 600 потерпевших, передает «Национальная служба новостей». Галявиева арестовали и в июне перевели в Москву в НИММ имени Сербского для психолого-психиатрической экспертизы. Нападавшего признали вменяемым.