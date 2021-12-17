В Москве задержали сторонника ИГИЛ, вербовавшего студентов

Сторонника ИГИЛ задержали в общежитии МИРЭА Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники ФСБ задержали в Москве сторонника «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Он пытался завербовать в террористы студентов, живущих в общежитии Российского технологического университета (МИРЭА).

«Пресечена деятельность сторонника международной террористической организации „Исламское государство“, предпринимавшего попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность», — приводит сообщение пресс-службы московского УФСБ РИА «Новости». По данному факту возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.

По данным следствия, молодой человек, гражданин одной из республик Средней Азии, неоднократно оправдывал боевиков ИГИЛ. Студент также пропагандировал их идеологию в интернете и призывал с помощью оружия построить халифат в Ираке и Сирии, передает RT.