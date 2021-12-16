16 декабря 2021
15 декабря 2021

Центр поддержки бизнесменов ЯНАО наделили новыми полномочиями

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
«Мой бизнес» будет заниматься развитием промышленности в ЯНАО Фото:

В ЯНАО создадут фонд развития промышленности (ФРП), которым будет руководить центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Об этом сообщается в документах на сайте окружного правительства.

«Наделить Фонд „Агентство инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа ‚Мой бизнес‘ (микрокредитная компания)“ полномочиями регионального фонда развития промышленности Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в проекте постановления правительства.

Как сообщает пресс-служба правительства Ямала, фонды развития промышленности создаются во всех субъектах РФ. В рамках программы ФРП будут финансироваться проекты от 100 миллионов рублей. А совместная поддержка с региональными фондом направлена на поддержку проектов регионального масштаба с бюджетами менее 100 миллионов, что повышает уровень доступности инвестиций в регионах.

Ранее URA.RU сообщало, что у департамента экономики ЯНАО отобрали полномочия. Права по сопровождению проектов были переданы «Агентству инвестиционного развития и поддержки предпринимательства „Мой бизнес“».

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В ЯНАО создадут фонд развития промышленности (ФРП), которым будет руководить центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Об этом сообщается в документах на сайте окружного правительства. «Наделить Фонд „Агентство инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа ‚Мой бизнес‘ (микрокредитная компания)“ полномочиями регионального фонда развития промышленности Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в проекте постановления правительства. Как сообщает пресс-служба правительства Ямала, фонды развития промышленности создаются во всех субъектах РФ. В рамках программы ФРП будут финансироваться проекты от 100 миллионов рублей. А совместная поддержка с региональными фондом направлена на поддержку проектов регионального масштаба с бюджетами менее 100 миллионов, что повышает уровень доступности инвестиций в регионах. Ранее URA.RU сообщало, что у департамента экономики ЯНАО отобрали полномочия. Права по сопровождению проектов были переданы «Агентству инвестиционного развития и поддержки предпринимательства „Мой бизнес“».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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