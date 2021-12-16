Центр поддержки бизнесменов ЯНАО наделили новыми полномочиями

«Мой бизнес» будет заниматься развитием промышленности в ЯНАО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В ЯНАО создадут фонд развития промышленности (ФРП), которым будет руководить центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Об этом сообщается в документах на сайте окружного правительства.

«Наделить Фонд „Агентство инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа ‚Мой бизнес‘ (микрокредитная компания)“ полномочиями регионального фонда развития промышленности Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в проекте постановления правительства.

Как сообщает пресс-служба правительства Ямала, фонды развития промышленности создаются во всех субъектах РФ. В рамках программы ФРП будут финансироваться проекты от 100 миллионов рублей. А совместная поддержка с региональными фондом направлена на поддержку проектов регионального масштаба с бюджетами менее 100 миллионов, что повышает уровень доступности инвестиций в регионах.

Ранее URA.RU сообщало, что у департамента экономики ЯНАО отобрали полномочия. Права по сопровождению проектов были переданы «Агентству инвестиционного развития и поддержки предпринимательства „Мой бизнес“».