МИД РФ опроверг поставки российского оружия талибам

17 декабря 2021 в 13:56 Размер текста - 17 +

«Там оружия американцы оставили столько, что на две страны хватит», — делится дипломат Кабулов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Талибан» захватил власть в Афганистане В МИД РФ опровергли информацию о поставке оружия движению «Талибан» (запрещенная ООН террористическая организация), назвав ее «абсолютной глупостью». Об этом сообщил специальный представитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. «Глупость абсолютная, мне даже в голову такая дичь не пришла бы. Талибам не нужно никакое оружие, у них его хватает. Там оружия американцы оставили столько, что на две страны хватит», — подчеркнул Кабулов в интервью РИА «Новости». Он также добавил, что среди оставленных американцами вооружений есть установки, которые вызывают большую опасность. Замир Кабулов подметил, что если террористы начнут продавать американское оружие, «будет большая беда»: «Надо думать о том, чтобы талибы от безденежья не стали продавать это оружие налево и направо, особенно переносные зенитные комплексы, которые наверняка американцы побросали, когда убегали», — сказал он. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В МИД РФ опровергли информацию о поставке оружия движению «Талибан» (запрещенная ООН террористическая организация), назвав ее «абсолютной глупостью». Об этом сообщил специальный представитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. «Глупость абсолютная, мне даже в голову такая дичь не пришла бы. Талибам не нужно никакое оружие, у них его хватает. Там оружия американцы оставили столько, что на две страны хватит», — подчеркнул Кабулов в интервью РИА «Новости». Он также добавил, что среди оставленных американцами вооружений есть установки, которые вызывают большую опасность. Замир Кабулов подметил, что если террористы начнут продавать американское оружие, «будет большая беда»: «Надо думать о том, чтобы талибы от безденежья не стали продавать это оружие налево и направо, особенно переносные зенитные комплексы, которые наверняка американцы побросали, когда убегали», — сказал он.