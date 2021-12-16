Депутаты Госдумы от Тюмени поддержали закон о QR-кодах

Депутат Николай Брыкин (на фото справа) выступил за QR-коды для входа в общественные места Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все три представителя Тюменской области в Государственной думе РФ поддержали законопроект о введении в России QR-кодов для посещения общественных мест. Результаты голосования представлены на сайте федерального парламента. Николай Брыкин, Эрнест Валеев и Иван Квитка высказались за принятие документа в первом чтении.

«В этом законе речь идет о том, что если человек не болен, то он спокойно сможет посещать общественные места. Считаю, это вполне нормально. Нужно заботиться и о себе, и об окружающих. Это не запрет, это рамочный закон, причем он не вводит ограничений на вход в магазины продуктов, или, к примеру, аптеки. В вещах первой необходимости никого не ограничивают», — пояснил URA.RU свою позицию депутат ГД РФ Николай Брыкин.

По словам Николая Брыкина, открытым остается вопрос с тем, как быть тем, кто не хочет вакцинироваться. Выходом могут стать ПЦР-тесты. Однако действуют они лишь 48 часов, при этом стоят дорого. «Сейчас цена на эти исследования завышена. Себестоимость такого теста порядка 60 рублей. Ну, пусть бы он стоил рублей 350-400, тогда бы люди без проблем шли их и делали. Но лаборатории хотят зарабатывать. Сейчас мы (депутаты Госдумы — прим. URA.RU) ждем предложений от правительства о том, как урегулировать этот вопрос», — отметил Брыкин.

Получить комментарий от Ивана Квитки и Эрнеста Валеева не удалось. Первый не ответил на звонок URA.RU, номер телефона второго оказался недоступен.

Госдума 16 декабря в первом чтении одобрила законопроект о введении QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры, общепита и розничной торговли. За документ проголосовало 329 из 417 депутатов.