Путин призвал изменить закон о QR-кодах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин выступил за внесение ряда поправок в закон о QR-кодах Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Обсуждаемая сейчас редакция законопроекта о QR-кодах требует доработки с учетом различных нюансов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Законопроект о QR-кодах в существующей редакции требует доработки. Надо учитывать все нюансы и жизненные ситуации», — сказал Путин на съезде российского союза промышленников и предпринимателей, трансляция велась на телеканале «Россия-24».

В России в первом чтении приняли законопроект о повсеместном введении QR-кодов в общественных местах. Его направят регионам на доработку, у них есть месяц до второго чтения. Закон о QR-кодах в транспорте сняли с рассмотрения Госдумы, работа по нему продолжается.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Обсуждаемая сейчас редакция законопроекта о QR-кодах требует доработки с учетом различных нюансов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Законопроект о QR-кодах в существующей редакции требует доработки. Надо учитывать все нюансы и жизненные ситуации», — сказал Путин на съезде российского союза промышленников и предпринимателей, трансляция велась на телеканале «Россия-24». В России в первом чтении приняли законопроект о повсеместном введении QR-кодов в общественных местах. Его направят регионам на доработку, у них есть месяц до второго чтения. Закон о QR-кодах в транспорте сняли с рассмотрения Госдумы, работа по нему продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...