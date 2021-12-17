Путин призвал изменить закон о QR-кодах

Владимир Путин выступил за внесение ряда поправок в закон о QR-кодах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Обсуждаемая сейчас редакция законопроекта о QR-кодах требует доработки с учетом различных нюансов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Законопроект о QR-кодах в существующей редакции требует доработки. Надо учитывать все нюансы и жизненные ситуации», — сказал Путин на съезде российского союза промышленников и предпринимателей, трансляция велась на телеканале «Россия-24».

В России в первом чтении приняли законопроект о повсеместном введении QR-кодов в общественных местах. Его направят регионам на доработку, у них есть месяц до второго чтения. Закон о QR-кодах в транспорте сняли с рассмотрения Госдумы, работа по нему продолжается.