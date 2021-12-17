Путин призвал решить экологические проблемы 12 городов РФ

17 декабря 2021 в 18:09 Размер текста - 17 +

Владимир Путин высказался об экологии в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России нужно решить проблему с экологией в 12 самых загрязненных российских городах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «В этих 12 городах проблема с выбросами и мы должны решить ее во что бы то ни стало. У меня к вам просьбе не откладывать это в долгий ящик и приступать к работе, ничего не переносить. Лимит времени исчерпан», — сказал Владимир Путин на съезде российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляцию вел телеканал «Россия-24». В список 12 наиболее загрязненных городов РФ в ноябре 2020 года вошли Медногорск, Чита, Братск, Липецк, Череповец, Красноярск, Омск, Норильск, Новокузнецк, Магнитогорск, Нижний Тагил и Челябинск. В октябре 2021 года в Росприроднадзоре включили в этот рейтинг 10 городов. Глава Росприродназдора в сфере природопользования Светлана Радионова заявила, что в самых загрязненных городах находятся предприятия «Русал», «Норникель», «СУЭК-Кузбасс», «Мечел», «Евраз», группа компаний «Сибантрацит», «Газпром нефть», ПАО «Лукойл», ПАО НК «Роснефть» и другие. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России нужно решить проблему с экологией в 12 самых загрязненных российских городах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «В этих 12 городах проблема с выбросами и мы должны решить ее во что бы то ни стало. У меня к вам просьбе не откладывать это в долгий ящик и приступать к работе, ничего не переносить. Лимит времени исчерпан», — сказал Владимир Путин на съезде российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляцию вел телеканал «Россия-24». В список 12 наиболее загрязненных городов РФ в ноябре 2020 года вошли Медногорск, Чита, Братск, Липецк, Череповец, Красноярск, Омск, Норильск, Новокузнецк, Магнитогорск, Нижний Тагил и Челябинск. В октябре 2021 года в Росприроднадзоре включили в этот рейтинг 10 городов. Глава Росприродназдора в сфере природопользования Светлана Радионова заявила, что в самых загрязненных городах находятся предприятия «Русал», «Норникель», «СУЭК-Кузбасс», «Мечел», «Евраз», группа компаний «Сибантрацит», «Газпром нефть», ПАО «Лукойл», ПАО НК «Роснефть» и другие.