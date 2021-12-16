16 декабря 2021

В Тюмень едет высокопоставленный силовик

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Курганской области. Курган, дроздецкий владимир
Владимир Дроздецкий выслушает жалобы тюменцев Фото:

Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий приедет в Тюмень и проведет личный прием граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«21 декабря 2021 года транспортный прокурор Владимир Дроздецкий встретится с жителями Тюменской области. В 12:00 личный прием пройдет в помещении тюменской транспортной прокуратуры. Далее — в формате мобильной приемной в аэропорту „Рощино“», — рассказали URA.RU в пресс-службе силового ведомства.

Тюменцы, работающие в сфере транспорта, смогут пожаловаться прокурору на нарушение их прав на предприятиях. Горожане в целом — также подать жалобы, получить разъяснения по вопросам перевозок, безопасности на вокзалах и в аэропортах, и по другим вопросам, входящим в компетенцию ведомства.

Ранее URA.RU писало, что тюменский транспортный прокурор вышел в суд с иском к строительной компании «B-72». Причиной стал новый ЖК, который, по мнению прокурора, имеет слишком высокую этажность и может мешать глиссаде самолетов.

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Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий приедет в Тюмень и проведет личный прием граждан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «21 декабря 2021 года транспортный прокурор Владимир Дроздецкий встретится с жителями Тюменской области. В 12:00 личный прием пройдет в помещении тюменской транспортной прокуратуры. Далее — в формате мобильной приемной в аэропорту „Рощино“», — рассказали URA.RU в пресс-службе силового ведомства. Тюменцы, работающие в сфере транспорта, смогут пожаловаться прокурору на нарушение их прав на предприятиях. Горожане в целом — также подать жалобы, получить разъяснения по вопросам перевозок, безопасности на вокзалах и в аэропортах, и по другим вопросам, входящим в компетенцию ведомства. Ранее URA.RU писало, что тюменский транспортный прокурор вышел в суд с иском к строительной компании «B-72». Причиной стал новый ЖК, который, по мнению прокурора, имеет слишком высокую этажность и может мешать глиссаде самолетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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