Иммунолог спрогнозировал мощность волны COVID при «Омикроне» в РФ

17 декабря 2021 в 19:20 Размер текста - 17 +

Россия не готова к встрече с омикрон-штаммом коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Волна заболеваемости из-за штамма коронавируса «Омикрон» будет в два раза мощнее той, что была при «Дельте». При этом показатели официальной статистики будут зависеть от пропускной способности ПЦР-лабораторий. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «То, что было раньше, можно умножить на два совершенно спокойно. Те же 80 тысяч заболевших ежедневно, вероятно, будут. Число зарегистрированных случаев COVID — это вопрос тестирования, будет ли доступны ПЦР-тесты в нужном количестве. Потому что в некоторых регионах получается, что заболеваемость растет, а потом останавливается на одной цифре каждый день, из-за того что мощность лабораторий ПЦР-тестирования исчерпана», — сказал URA.RU Владимир Болибок. Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с URA.RU напомнил, что в России совсем недавно прошла волна ревакцинации, что может сказаться на динамике распространения омикрон-штамма. «Это будет зависеть от эффективности нашей вакцин, которыми привились, и последнего эпизода массовой ревакцинации. В связи с тем, что мы в отличие от Британии осенью били в колокола и ревакцинировались, то большой объем ревакцинировавшихся и вакцинировавшихся в целом, он недавний», — добавил специалист. Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов в беседе с URA.RU подчеркнул, что страна не готова к борьбе с распространением нового варианта «Омикрон» коронавируса. «Принимая во внимание неисполнительное поведение наших граждан, слабую степень вакцинированности населения, а она минимум в полтора-два раза ниже, чем в Великобритании, и то, что мы не носим маски, несмотря на то, что есть такая настоятельная рекомендация, у нас вызванная им волна эпидемии будет круче, чем в Европе. Насколько круче, не скажу — не знаю. Все зависит от доли тех людей, которые не применяют и не будут применять защитные меры: вакцинацию и маски», — объяснил он. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Волна заболеваемости из-за штамма коронавируса «Омикрон» будет в два раза мощнее той, что была при «Дельте». При этом показатели официальной статистики будут зависеть от пропускной способности ПЦР-лабораторий. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «То, что было раньше, можно умножить на два совершенно спокойно. Те же 80 тысяч заболевших ежедневно, вероятно, будут. Число зарегистрированных случаев COVID — это вопрос тестирования, будет ли доступны ПЦР-тесты в нужном количестве. Потому что в некоторых регионах получается, что заболеваемость растет, а потом останавливается на одной цифре каждый день, из-за того что мощность лабораторий ПЦР-тестирования исчерпана», — сказал URA.RU Владимир Болибок. Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с URA.RU напомнил, что в России совсем недавно прошла волна ревакцинации, что может сказаться на динамике распространения омикрон-штамма. «Это будет зависеть от эффективности нашей вакцин, которыми привились, и последнего эпизода массовой ревакцинации. В связи с тем, что мы в отличие от Британии осенью били в колокола и ревакцинировались, то большой объем ревакцинировавшихся и вакцинировавшихся в целом, он недавний», — добавил специалист. Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов в беседе с URA.RU подчеркнул, что страна не готова к борьбе с распространением нового варианта «Омикрон» коронавируса. «Принимая во внимание неисполнительное поведение наших граждан, слабую степень вакцинированности населения, а она минимум в полтора-два раза ниже, чем в Великобритании, и то, что мы не носим маски, несмотря на то, что есть такая настоятельная рекомендация, у нас вызванная им волна эпидемии будет круче, чем в Европе. Насколько круче, не скажу — не знаю. Все зависит от доли тех людей, которые не применяют и не будут применять защитные меры: вакцинацию и маски», — объяснил он.