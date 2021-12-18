Новогодние торжества в Кургане посвятят 350-летию российского императора Петра I Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курган начинают украшать к Новому году. В этому году празднование посвятят 350-летию российского императора Петра I. URA.RU показывает, что уже украсили в городе.

На центральной площади начали устанавливать горки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На территории областного правительства установили праздничные новогодние шары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вечером праздничную атмосферу зданию правительства добавляет подсветка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На центральную площадь привозят лед для создания фигур Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторые горожане определяют степень готовности площади к Новому году по тому, насколько собрана и украшена ель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уже несколько лет возле площади устанавливают «Портал желаний» СУЭНКО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2021 году возле здания областной филармонии впервые установили фигуры световых медведей от представителей энергетической компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU