Новогодние торжества в Кургане посвятят 350-летию российского императора Петра I
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Курган начинают украшать к Новому году. В этому году празднование посвятят 350-летию российского императора Петра I. URA.RU показывает, что уже украсили в городе.
На центральной площади начали устанавливать горки
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
На территории областного правительства установили праздничные новогодние шары
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Вечером праздничную атмосферу зданию правительства добавляет подсветка
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
На центральную площадь привозят лед для создания фигур
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Некоторые горожане определяют степень готовности площади к Новому году по тому, насколько собрана и украшена ель
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Уже несколько лет возле площади устанавливают «Портал желаний» СУЭНКО
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В 2021 году возле здания областной филармонии впервые установили фигуры световых медведей от представителей энергетической компании
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Курган начинают украшать к Новому году. В этому году празднование посвятят 350-летию российского императора Петра I. URA.RU показывает, что уже украсили в городе.