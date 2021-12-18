18 декабря 2021
17 декабря 2021
16 декабря 2021

Курган начали украшать к Новому году. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние торжества в Кургане посвятят 350-летию российского императора Петра I Фото:

Курган начинают украшать к Новому году. В этому году празднование посвятят 350-летию российского императора Петра I. URA.RU показывает, что уже украсили в городе.

Строительство ледового городка на площади Ленина. Курган
На центральной площади начали устанавливать горки
Фото:
Строительство ледового городка на площади Ленина. Курган
На территории областного правительства установили праздничные новогодние шары
Фото:
Новогоднее украшение города. Курган
Вечером праздничную атмосферу зданию правительства добавляет подсветка
Фото:
Строительство ледового городка на площади Ленина. Курган
На центральную площадь привозят лед для создания фигур
Фото:
Новогоднее украшение города. Курган
Некоторые горожане определяют степень готовности площади к Новому году по тому, насколько собрана и украшена ель
Фото:
Новогоднее украшение города. Курган
Уже несколько лет возле площади устанавливают «Портал желаний» СУЭНКО
Фото:
Мишки. Курган
В 2021 году возле здания областной филармонии впервые установили фигуры световых медведей от представителей энергетической компании
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Курган начинают украшать к Новому году. В этому году празднование посвятят 350-летию российского императора Петра I. URA.RU показывает, что уже украсили в городе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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