16 декабря 2021

Общежитие курганского колледжа разрушается. «Этажи непригодны для жилья». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение перекрытия в поликлинике №5. Курган, окно
В общежитии Шадринского политехнического колледжа два этажа не заселены Фото:

Общежитие Шадринского политехнического колледжа (Курганская область) находится в плачевном состоянии. Два верхних этажа непригодны для жилья, окна заложены фанерой, рассказал URA.RU общественник Леонид Коробицын.

«В пятиэтажном общежитии Шадринского политехнического колледжа 4 и 5 этажи не заселены. Там не делали ремонт, комнаты непригодны для жилья: окна на этажах заложены фанерой и картоном. Парадное крыльцо разрушается. При этом колледж берет деньги с проживающих в общежитии семей», — рассказал Леонид Коробицын.

По словам общественника, нуждаются в ремонте и другие здания колледжа — столовая, учебные корпуса. Территория парка учебного заведения долгое время находится без ограждения. Оперативно получить комментарий у директора Шадринского политехнического колледжа Михаила Харлова не удалось. URA.RU направило в колледж запрос.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат выселяет семьи с детьми на улицу. Несколько семей, проживающих в общежитии Шадринского политехнического колледжа, получили уведомление о выселении в срок до 10 декабря 2021 года (за два дня). Это вторая попытка директора колледжа депутата гордумы Шадринска Михаила Харлова выселить семьи. В департаменте образования и науки пояснили, что колледж выселяет граждан, не имеющих законных оснований для проживания в специализированном жилье. Позже курганцы, которых выселяет депутат, рассказали о его «гостинице». По словам жильцов, в пятиэтажном здании общежития комнаты сдают в аренду посторонним лицам. Общественник направил обращение в прокуратуру для проверки законности выселения семей из общежития.

В пятиэтажном здании общежития Шадринского политехнического колледжа не заселены два этажа
В ремонте остро нуждается не только общежитие колледжа. Разрушаются здания столовой и учебных корпусов
Забор, огораживающий территорию шадринского колледжа, сломан

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Общежитие Шадринского политехнического колледжа (Курганская область) находится в плачевном состоянии. Два верхних этажа непригодны для жилья, окна заложены фанерой, рассказал URA.RU общественник Леонид Коробицын. «В пятиэтажном общежитии Шадринского политехнического колледжа 4 и 5 этажи не заселены. Там не делали ремонт, комнаты непригодны для жилья: окна на этажах заложены фанерой и картоном. Парадное крыльцо разрушается. При этом колледж берет деньги с проживающих в общежитии семей», — рассказал Леонид Коробицын. По словам общественника, нуждаются в ремонте и другие здания колледжа — столовая, учебные корпуса. Территория парка учебного заведения долгое время находится без ограждения. Оперативно получить комментарий у директора Шадринского политехнического колледжа Михаила Харлова не удалось. URA.RU направило в колледж запрос. Ранее URA.RU писало, что курганский депутат выселяет семьи с детьми на улицу. Несколько семей, проживающих в общежитии Шадринского политехнического колледжа, получили уведомление о выселении в срок до 10 декабря 2021 года (за два дня). Это вторая попытка директора колледжа депутата гордумы Шадринска Михаила Харлова выселить семьи. В департаменте образования и науки пояснили, что колледж выселяет граждан, не имеющих законных оснований для проживания в специализированном жилье. Позже курганцы, которых выселяет депутат, рассказали о его «гостинице». По словам жильцов, в пятиэтажном здании общежития комнаты сдают в аренду посторонним лицам. Общественник направил обращение в прокуратуру для проверки законности выселения семей из общежития.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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