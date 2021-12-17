Мишустин уволил из правительства топа, не проработавшего и года

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Госсовет в Кремле. Москва, депутат, чиновник, портфель, министр
Игорь Коваль не проработал в своей должности и года Фото:

Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Игорь Коваль освобожден от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главы агентства стал его заместитель Александр Иванов.

«Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Игоря Коваля от должности руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта», — сообщается на сайте правительства РФ.

Игорь Коваль назначен главой Росжелдора в мае 2021 года. Таким образом он не проработал на занимаемой должности и года. Причиной отставки руководителя агентства называется его переход на другую работу.

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Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Игорь Коваль освобожден от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главы агентства стал его заместитель Александр Иванов. «Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Игоря Коваля от должности руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта», — сообщается на сайте правительства РФ. Игорь Коваль назначен главой Росжелдора в мае 2021 года. Таким образом он не проработал на занимаемой должности и года. Причиной отставки руководителя агентства называется его переход на другую работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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