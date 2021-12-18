Трихологи назвали необычные причины выпадения волос

Одной из причин выпадения волос может быть интоксикация после приема лекарственных препаратов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Самой необычной причиной выпадения волос может быть накручивание их на палец. Об этом URA.RU рассказала дерматолог, трихолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

«Самой редкой причиной [выпадения волос] бывает, когда люди машинально, даже сами не замечая, начинают крутить волосы на палец, перетирать между пальцами. Большинство из них даже отрицает это, хотя это хорошо видно на трихоскопии визуально», — сказала Юлия Галлямова.

Трихолог объяснила, что такое явление чаще всего наблюдается у детей. «Люди задумываются, волнуются. Такое чаще бывает у тревожных детей, которые пошли в детский сад, школу. Как правило, такие девочки отличницы. Их приводят [к врачу], считая, что у них какое-то выпадение волос, а на самом деле они просто выдергивают волосы», — уточнила эксперт. Она объяснила, что это проблема больше не дерматологическая, а психологическая.

Врач дерматовенеролог-трихолог Анна Ляшенко в беседе с URA.RU отметила, что еще одной причиной выпадения волос могут быть последствия приема лекарств. «Может быть [потеря волос] как следствие интоксикации. Например, после приема лекарственных препаратов или пищевого отравления», — добавила собеседница агентства.