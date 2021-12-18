В России проиндексируют социальную пенсию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В следующем году проиндексируют пенсию госслужащим, военным и силовикам, также вырастет социальная часть выплаты. Переезжающих из села в город теперь не будут лишать льготы.

С 1 августа работающим пенсионерам пересчитают выплаты с учетом пенсионных баллов, накопленных за год. Максимальная сумма прибавки за баллы будет составлять 296,58 рубля;

Социальную часть пенсии проиндексируют на 7,7% с 1 апреля. Эти выплаты получают люди, у которых не хватило пенсионного стажа для получения страховой выплаты. Социальная пенсия по старости с апреля будет составлять 6401,1 руб;

Государственную пенсию с 1 апреля тоже увеличат на 7,7%. Такая выплата положена тем, кто работал в сфере госслужбы;

Военным и силовикам проиндексируют пенсии с 1 октября на 4,3%. Прибавку получат военнослужащие, сотрудники МВД, ФСИН, Росгвардии, ФССП, Роспожарнадзора, Федеральной таможенной службы, а также лица начальствующего состава федеральной фельдъегерской службы;

С 1 января при переезде в город пенсионеров больше не будут лишать «сельской» надбавки. Льгота положена тем, кто работал в сельской местности 30 и более лет. Сумма составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Ранее в министерстве труда РФ сообщили, что в течение последних шести лет пенсии индексируются быстрее роста инфляции. С 2015 года инфляция составила 46%, а пенсии проиндексировали на 55%, сообщили URA.RU в министерстве. В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату для пенсионеров перед Новым годом, передает Nation News. Законопроект отправили в правительство.