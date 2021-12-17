17 декабря 2021
16 декабря 2021

Отстраненные рабочие пермского завода без QR-кодов идут в суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочих завода отстранили без сохранения зарплаты Фото:

В Пермском крае сотрудники порохового завода планируют подать иски в суд из-за отстранения от работы. Это произошло из-за того, что у рабочих нет сертификатов о вакцинации. Об этом рассказала общественница Людмила Елтышева.

«Все, чего хотят сейчас эти люди, — вернуться на свои рабочие места. Как и рабочие завода „Машиностроитель“, рабочие Порохового завода готовят иски в суд, но опасаются, что суды по указке сверху будут вставать на сторону работодателей», — написала Людмила Елтышева в соцсети «ВКонтакте».

Рабочие завода записали видеообращение к руководству и сфотографировались с листами бумаги, на которых написано «мы хотим работать». По словам сотрудников, их не пустили на работу 2 декабря и отстранили без сохранения зарплаты.

Ранее в Пермском крае 2 декабря не пустили на работу работников завода «Машиностроитель». Там отстранили около 130 человек без сертификатов о вакцинации, сообщила URA.RU адвокат рабочих Мария Аминова. Причиной стал отказ от вакцинации. Сотрудники решили подать коллективный иск в суд. Позже они отказались от этой идеи и решили составить индивидуальные иски. В трудовой инспекции проводят проверку. Руководство предприятий действует на основании постановления регионального управления Роспотребнадзора, по которому должны были вакцинироваться сотрудники почти всех организаций.

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В Пермском крае сотрудники порохового завода планируют подать иски в суд из-за отстранения от работы. Это произошло из-за того, что у рабочих нет сертификатов о вакцинации. Об этом рассказала общественница Людмила Елтышева. «Все, чего хотят сейчас эти люди, — вернуться на свои рабочие места. Как и рабочие завода „Машиностроитель“, рабочие Порохового завода готовят иски в суд, но опасаются, что суды по указке сверху будут вставать на сторону работодателей», — написала Людмила Елтышева в соцсети «ВКонтакте». Рабочие завода записали видеообращение к руководству и сфотографировались с листами бумаги, на которых написано «мы хотим работать». По словам сотрудников, их не пустили на работу 2 декабря и отстранили без сохранения зарплаты. Ранее в Пермском крае 2 декабря не пустили на работу работников завода «Машиностроитель». Там отстранили около 130 человек без сертификатов о вакцинации, сообщила URA.RU адвокат рабочих Мария Аминова. Причиной стал отказ от вакцинации. Сотрудники решили подать коллективный иск в суд. Позже они отказались от этой идеи и решили составить индивидуальные иски. В трудовой инспекции проводят проверку. Руководство предприятий действует на основании постановления регионального управления Роспотребнадзора, по которому должны были вакцинироваться сотрудники почти всех организаций.
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