Пермскому заводу грозит сотня исков от рабочих без QR-кодов

Отстраненные сотрудники пермского предприятия готовят документы в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Сотрудники пермского завода «Машиностроитель», которых отстранили от работы из-за отсутствия сертификата о вакцинации от коронавируса, сменили тактику защиты. Они отказались от коллективного иска к руководству предприятия, но подадут индивидуальные. Как рассказала URA.RU адвокат рабочих Мария Аминова, всего на «Машиностроителе» на работу в начале декабря не пустили около 130 человек.

«Мы подали две коллективные жалобы в трудовую [инспекцию] и прокуратуру и приняли решение идти не коллективным иском, а отдельными, потому что в коллективном иске нельзя излагать требования о взыскании в пользу отстраненного сотрудника среднего заработка за время вынужденного прогула. Этот расчет должен делаться в индивидуальном порядке», — пояснила URA.RU Аминова.

По словам адвоката, документы в суд поступят в начале следующей недели, после чего в течение пяти дней должны будут назначить даты заседаний. Все иски будут направлены в Мотовилихинский районный суд Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, что 2 декабря руководство «Машиностроителя» не пустило на работу около сотни сотрудников, которые не поставили прививки от COVID-19. Тогда они решили подать на предприятие коллективный иск. Трудовая инспекция начала свою проверку. URA.RU в ведомстве пояснили, что, по их данным, от работы отстранили 89 человек. Накануне с ними встретился представитель прокуратуры, который разъяснил законы, но своих выводов о конфликте не озвучил, говорит Аминова. Редакция направила запрос в пресс-службу надзорного ведомства.

По данным СМИ, от работы сотрудников без QR-кодов отстраняют и на других предприятиях. Например, на Пермском пороховом заводе и в аэропорту Большое Савино. Руководство предприятий действует на основании постановления регионального управления Роспотребнадзора, согласно которому привиться до 1 декабря были обязаны работники практический всех организаций. Пермские профсоюзы просили губернатора Дмитрия Махонина повлиять на ситуацию.