Человек с голосом мэра из ХМАО устроил чиновникам разнос с матами

18 декабря 2021 в 20:59 Размер текста - 17 +

В соцсетях появилась запись, где якобы мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин с матами отчитывает подчиненных Фото: Александр Мамаев © URA.RU В социальных сетях появилась аудиозапись, где якобы действующий мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин на одном из совещаний отчитывает подчиненных за ошибки в строительстве городского объекта. При этом мужчина не подбирает выражения и использует маты. Запись разговора опубликована в TikTok пользователем с ником TomVinT999, автор указывает, что на записи голос Ряшина. «***** (хорошо) вы устроились, ***** (блин). Я говорю, вы мне, ***** (блин), оппонируете. Я предлагаю, вы мне — это нельзя. Я говорю — это не можно. Вы не ***** (обнаглели) уже все? Нагрузили меня, ****, проблемами. Я на себя эту ответственность взгромоздил в июле. А вы сейчас сидите и начинаете мне — это нельзя, то нельзя. Кто, ****, этого проектировщика нашел? Он за все это отвечал? ***** (выгоните) ***** (к черту) его из города, ***** (блин)», — сказал мужчина на записи. В мэрии Ханты-Мансийска не ответили на звонки корреспондента. Источник агентства, близкий к администрации, рассказал, что на записи действительно голос похож на Ряшина. Однако он предполагает, что совещание приходило приблизительно 2,5 года назад, а опубликована запись только сейчас. О каком именно строительстве объекта идет речь — неизвестно, инсайдеры расходятся во мнении. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин вошел в состав генерального совета партии. Об этом объявили во время съезда «Единой России» в Москве. Тогда он заменил в составе этого органа Елену Побединскую, которая раньше представляла там ХМАО. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В социальных сетях появилась аудиозапись, где якобы действующий мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин на одном из совещаний отчитывает подчиненных за ошибки в строительстве городского объекта. При этом мужчина не подбирает выражения и использует маты. Запись разговора опубликована в TikTok пользователем с ником TomVinT999, автор указывает, что на записи голос Ряшина. «***** (хорошо) вы устроились, ***** (блин). Я говорю, вы мне, ***** (блин), оппонируете. Я предлагаю, вы мне — это нельзя. Я говорю — это не можно. Вы не ***** (обнаглели) уже все? Нагрузили меня, ****, проблемами. Я на себя эту ответственность взгромоздил в июле. А вы сейчас сидите и начинаете мне — это нельзя, то нельзя. Кто, ****, этого проектировщика нашел? Он за все это отвечал? ***** (выгоните) ***** (к черту) его из города, ***** (блин)», — сказал мужчина на записи. В мэрии Ханты-Мансийска не ответили на звонки корреспондента. Источник агентства, близкий к администрации, рассказал, что на записи действительно голос похож на Ряшина. Однако он предполагает, что совещание приходило приблизительно 2,5 года назад, а опубликована запись только сейчас. О каком именно строительстве объекта идет речь — неизвестно, инсайдеры расходятся во мнении. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин вошел в состав генерального совета партии. Об этом объявили во время съезда «Единой России» в Москве. Тогда он заменил в составе этого органа Елену Побединскую, которая раньше представляла там ХМАО.