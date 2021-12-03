Мэр Ханты-Мансийска вошел в состав генсовета «Единой России». Инсайд URA.RU подтвердился

04 декабря 2021 в 17:23 Размер текста - 17 +

Максим Ряшин вошел в состав генерального совета ЕР Фото: Алексей Григорьев © URA.RU Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин вошел в состав генерального совета «Единой России». Об этом стало известно на партийном съезде, который проходит в Москве. «В список кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по избранию состава генерального совета партии вошли: <…> Ряшин Максим Павлович», — сказали во время заседания. В ходе тайного голосования Ряшин был избран в качестве члена генерального совета. Кроме того, члена генерального совета ЕР от ХМАО Елену Побединскую исключили из состава совета. Кремль устроит зачистку в «Единой России» Ранее URA.RU писало, что Ряшин стал единственным мэром из ХМАО, который вошел в состав югорской делегации, отправившейся на партийный съезд. По словам источника агентства, Ряшин получил место в генсовете за организацию успешных выборов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин вошел в состав генерального совета «Единой России». Об этом стало известно на партийном съезде, который проходит в Москве. «В список кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по избранию состава генерального совета партии вошли: <…> Ряшин Максим Павлович», — сказали во время заседания. В ходе тайного голосования Ряшин был избран в качестве члена генерального совета. Кроме того, члена генерального совета ЕР от ХМАО Елену Побединскую исключили из состава совета. Ранее URA.RU писало, что Ряшин стал единственным мэром из ХМАО, который вошел в состав югорской делегации, отправившейся на партийный съезд. По словам источника агентства, Ряшин получил место в генсовете за организацию успешных выборов.