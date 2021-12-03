03 декабря 2021
02 декабря 2021

Мэр Ханты-Мансийска вошел в состав генсовета «Единой России». Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Ряшин Максим, глава администрации. Василий Филипенко, глава города. Ханты-Мансийск, ряшин максим
Максим Ряшин вошел в состав генерального совета ЕР Фото:

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин вошел в состав генерального совета «Единой России». Об этом стало известно на партийном съезде, который проходит в Москве.

«В список кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по избранию состава генерального совета партии вошли: <…> Ряшин Максим Павлович», — сказали во время заседания. В ходе тайного голосования Ряшин был избран в качестве члена генерального совета. Кроме того, члена генерального совета ЕР от ХМАО Елену Побединскую исключили из состава совета.

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Ранее URA.RU писало, что Ряшин стал единственным мэром из ХМАО, который вошел в состав югорской делегации, отправившейся на партийный съезд. По словам источника агентства, Ряшин получил место в генсовете за организацию успешных выборов.

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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин вошел в состав генерального совета «Единой России». Об этом стало известно на партийном съезде, который проходит в Москве. «В список кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по избранию состава генерального совета партии вошли: <…> Ряшин Максим Павлович», — сказали во время заседания. В ходе тайного голосования Ряшин был избран в качестве члена генерального совета. Кроме того, члена генерального совета ЕР от ХМАО Елену Побединскую исключили из состава совета. Ранее URA.RU писало, что Ряшин стал единственным мэром из ХМАО, который вошел в состав югорской делегации, отправившейся на партийный съезд. По словам источника агентства, Ряшин получил место в генсовете за организацию успешных выборов.
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