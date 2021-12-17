Курганцев ждут затяжной снегопад и гололед

Водителям посоветовали воздержаться от поездок из-за ухудшения погоды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области с 18 по 20 декабря будет снегопад и гололед. Об этом сообщили в администрации Кургана.

«По информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18.00 часов 18 декабря по 9.00 часов 20 декабря 2021 года на территории Курганской области ожидаются осадки в виде снега, образование гололедных явлений на дорогах, налипание снега на провода. Будьте внимательны и осторожны», — указано на сайте администрации Кургана.

Жителям посоветовали ограничить использование личного транспорта и по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния. Также специалисты предупредили о повышении риска отключения электроэнергии и обрывов линий электропередач. Возможно обрушение слабо укрепленных конструкций (рекламных щитов, растяжек) или деревьев.

Ранее сообщалось, что в Курганской области ожидается аномальное потепление. По прогнозу синоптика-любителя Ильи Винштейна, с 18 по 22 декабря в регионе температура будет на 12 градусов выше нормы. По его словам, будет сильный снегопад. Температура днем составит от +1 до -4 градусов, а ночью от -4 до -10 градусов.