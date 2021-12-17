СМИ: «минирования» в Нефтеюганске устраивал 13-летний подросток

18 декабря 2021 в 21:59 Размер текста - 17 +

В Нефтеюганске несколько дней подряд сообщают о минированиях (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ложную информацию о минировании в Нефтеюганске (ХМАО) мог распространять 13-летний подросток. Об этом рассказал источник в экстренных службах региона. «Установлена личность подростка, который, возможно, причастен к серии сообщений о минировании административных зданий. Ему 13 лет, и, согласно законодательству, он не может быть привлечен к какой-либо ответственности», — цитирует ТАСС источника в экстренных службах. Сообщения об угрозе взрыва появились 16 декабря, их опубликовали в мессенджерах. Из-за анонимных заявлений о минировании в Нефтеюганске эвакуировали три школы. Возле образовательных учреждений дежурила полиция. На следующий день ситуация повторилась в еще двух школах, университете, колледже и больнице. В администрации города рассказали об активной кибератаке. Силовики 18 декабря получили информацию о минировании девяти объектов. После проверки не было обнаружено подозрительных предметов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ложную информацию о минировании в Нефтеюганске (ХМАО) мог распространять 13-летний подросток. Об этом рассказал источник в экстренных службах региона. «Установлена личность подростка, который, возможно, причастен к серии сообщений о минировании административных зданий. Ему 13 лет, и, согласно законодательству, он не может быть привлечен к какой-либо ответственности», — цитирует ТАСС источника в экстренных службах. Сообщения об угрозе взрыва появились 16 декабря, их опубликовали в мессенджерах. Из-за анонимных заявлений о минировании в Нефтеюганске эвакуировали три школы. Возле образовательных учреждений дежурила полиция. На следующий день ситуация повторилась в еще двух школах, университете, колледже и больнице. В администрации города рассказали об активной кибератаке. Силовики 18 декабря получили информацию о минировании девяти объектов. После проверки не было обнаружено подозрительных предметов.