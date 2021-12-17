17 декабря 2021
16 декабря 2021

СМИ: «минирования» в Нефтеюганске устраивал 13-летний подросток

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В Нефтеюганске несколько дней подряд сообщают о минированиях (архивное фото) Фото:

Ложную информацию о минировании в Нефтеюганске (ХМАО) мог распространять 13-летний подросток. Об этом рассказал источник в экстренных службах региона.

«Установлена личность подростка, который, возможно, причастен к серии сообщений о минировании административных зданий. Ему 13 лет, и, согласно законодательству, он не может быть привлечен к какой-либо ответственности», — цитирует ТАСС источника в экстренных службах.

Сообщения об угрозе взрыва появились 16 декабря, их опубликовали в мессенджерах. Из-за анонимных заявлений о минировании в Нефтеюганске эвакуировали три школы. Возле образовательных учреждений дежурила полиция. На следующий день ситуация повторилась в еще двух школах, университете, колледже и больнице. В администрации города рассказали об активной кибератаке. Силовики 18 декабря получили информацию о минировании девяти объектов. После проверки не было обнаружено подозрительных предметов.

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Ложную информацию о минировании в Нефтеюганске (ХМАО) мог распространять 13-летний подросток. Об этом рассказал источник в экстренных службах региона. «Установлена личность подростка, который, возможно, причастен к серии сообщений о минировании административных зданий. Ему 13 лет, и, согласно законодательству, он не может быть привлечен к какой-либо ответственности», — цитирует ТАСС источника в экстренных службах. Сообщения об угрозе взрыва появились 16 декабря, их опубликовали в мессенджерах. Из-за анонимных заявлений о минировании в Нефтеюганске эвакуировали три школы. Возле образовательных учреждений дежурила полиция. На следующий день ситуация повторилась в еще двух школах, университете, колледже и больнице. В администрации города рассказали об активной кибератаке. Силовики 18 декабря получили информацию о минировании девяти объектов. После проверки не было обнаружено подозрительных предметов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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