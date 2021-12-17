СМИ: «минирования» в Нефтеюганске устраивал 13-летний подросток

Ложную информацию о минировании в Нефтеюганске (ХМАО) мог распространять 13-летний подросток. Об этом рассказал источник в экстренных службах региона.
«Установлена личность подростка, который, возможно, причастен к серии сообщений о минировании административных зданий. Ему 13 лет, и, согласно законодательству, он не может быть привлечен к какой-либо ответственности», — цитирует ТАСС источника в экстренных службах.
Сообщения об угрозе взрыва появились 16 декабря, их опубликовали в мессенджерах. Из-за анонимных заявлений о минировании в Нефтеюганске эвакуировали три школы. Возле образовательных учреждений дежурила полиция. На следующий день ситуация повторилась в еще двух школах, университете, колледже и больнице. В администрации города рассказали об активной кибератаке. Силовики 18 декабря получили информацию о минировании девяти объектов. После проверки не было обнаружено подозрительных предметов.
Ложную информацию о минировании в Нефтеюганске (ХМАО) мог распространять 13-летний подросток. Об этом рассказал источник в экстренных службах региона. «Установлена личность подростка, который, возможно, причастен к серии сообщений о минировании административных зданий. Ему 13 лет, и, согласно законодательству, он не может быть привлечен к какой-либо ответственности», — цитирует ТАСС источника в экстренных службах. Сообщения об угрозе взрыва появились 16 декабря, их опубликовали в мессенджерах. Из-за анонимных заявлений о минировании в Нефтеюганске эвакуировали три школы. Возле образовательных учреждений дежурила полиция. На следующий день ситуация повторилась в еще двух школах, университете, колледже и больнице. В администрации города рассказали об активной кибератаке. Силовики 18 декабря получили информацию о минировании девяти объектов. После проверки не было обнаружено подозрительных предметов.